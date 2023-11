Valcarce y Yeremay cambian la baraja del Deportivo

Pablo Valcarce se retiró del entrenamiento de ayer al sentir unas molestias en la rodilla derecha, que estaban pendiente de pruebas médicas, que se le iban a realizar entre anoche y esta mañana. El berciano es baja casi segura para el duelo de este fin de semana ante Osasuna B, con lo que Imanol Idiakez deberá buscar un reemplazo para esa zona de la mediapunta o de falso nueve que ocupó en el último encuentro frente al Tarazona.

Quien anhela el deportivismo que sea su sustituto es Yeremay Hernández. Después de casi tres meses lesionado, avanza por fin de manera firme en los pasos previos a su regreso. Ya es uno más en el trabajo grupal de Abegondo, pero eso no significa que vaya a ser titular este fin de semana ante el filial pamplonica. La idea es que entre en la lista y que, dependiendo de las circunstancias y de sus sensaciones, pueda reaparecer en el último tramo del encuentro. El Dépor y Yeremay quieren que vuelva, pero con cautela. Desean que sea un activo a medio y largo plazo para un equipo que ha echado de menos su desborde y verticalidad y que necesita remontar en liga. Con él será más sencillo.

El percance de Valcarce y las precauciones que requiere la situación de Yeremay abren una nueva vacante en el once del Deportivo para este fin de semana. No habrá una novedad (José Ángel), serán dos. Hugo Rama y Martín Ochoa aparecen de nuevo como principales opciones. Con el primero, Lucas debe ser más 9; con el segundo, puede dedicarse a ejercer de 10 y llegar al área. Decide Idiakez.

“Necesito dar ese paso al frente de ser el que he sido siempre”

Sin estridencias y con naturalidad, Valcarce explicó el momento personal que vive y aseguró que debe exigirse más. “Me encuentro mejor. Necesito ese paso al frente de ser más regular, profesional y el jugador que he sido siempre”, revela antes de dar contexto. “Estoy retomando la titularidad. No es que me falte o no. Cuando llegué al Dépor empecé bien, luego me lastraron unas molestias físicas y por eso he notado no hacer una pretemporada, porque sirve para cargar de kilómetros las piernas”, dijo. “Los de ataque tenemos que dar un paso al frente, no solo los delanteros”. Valcarce asume el problema del gol como una tarea colectiva: “El problema sería que no generásemos o si no tuviésemos ocasiones. El otro día hicimos bastantes y no están entrando”.