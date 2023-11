El regreso de Yeremay Hernández a los entrenamientos casi tres meses después ha sido la gran novedad de un Deportivo que el domingo contra Osasuna Promesas (20,00 horas) buscará empezar a corregir su errático comienzo de temporada. El joven jugador canario ha sido saludado como la gran solución a los problemas del equipo, pero su técnico intentó esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo rebajar las expectativas en torno a su vuelta y que no recaiga sobre sus espaldas demasiado peso. “Es un chico joven y no podemos poner en sus botas todo el peso del equipo. Los primeros partidos van a ser para que se adapte. El Dépor somos muchos más que Yeremay. Con calma, porque va a necesitar su tiempo”, reflexionó Idiakez.

El entrenador deportivista, sin embargo, destacó la importancia de que haya podido reintegrarse en los entrenamientos con el resto de la plantilla después de tres meses por una fractura de peroné. “Está con ilusión. Es su primera lesión grave, no sabía cuáles eran las sensaciones. Los plazos no se cumplieron y para él fue duro. Estamos muy cerca y a ver si puede estar el domingo. Si no, para la siguiente”, avanzó.

El Deportivo recibirá a Osasuna Promesas de nuevo en una situación incómoda luego del empate en Tarazona. Idiakez reconoció que el arranque de la temporada está por debajo de las expectativas. “Insuficiente en cuanto a resultados. Sabemos que no estamos donde queremos estar. Estamos centrados en el proceso. Han pasado muchas cosas. El principio de temporada ha sido muy accidentado. Los análisis hay que hacerlos a final de temporada”, afirmó el técnico.