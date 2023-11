Casi tres meses después Yeremay Hernández acaricia su regreso al equipo para ilusión de un deportivismo necesitado de buenas noticias y esperanza en medio de este decepcionante comienzo de temporada. El joven jugador canario representa un soplo de aire fresco en un contexto gris, pero su entrenador advirtió del peligro que supone percibirlo como la solución a todos los males del equipo. “No podemos poner en su botas todo el peso del equipo”, avisó Idiakez.

Yeremay comenzó esta semana la cuenta atrás para su reaparición tras un proceso de recuperación que se ha alargado más de lo inicialmente previsto. La vuelta está cercana, puede que sea este mismo fin de semana contra Osasuna Promesas, pero todavía hay camino por recorrer. “Hay que esperar a mañana, hablar con el chico y valorar un poco todo. El aspecto físico, la confianza... Hay alguna opción y veremos mañana”, puntualizó Imanol Idiakez sobre la posibilidad de que el regreso de Yeremay sea el domingo contra Osasuna Promesas en Riazor (20.00 horas). Si la reaparición no se materializa esta semana será la “siguiente”, según el entrenador deportivista.

“Es la primera semana que hay opciones y eso ya es buena noticia. Ha dado un paso importante. Está con ilusión, ha sido una travesía en el desierto. Muy duro. Una lesión grave, en el hueso, no sabía cómo iban las sensaciones... Ahora lo veo con la alegría de verse con el grupo y poder trabajar”, añadió Idiakez sobre el regreso a los entrenamientos del futbolista canario después de la fractura de peroné que sufrió en la visita a Lugo a comienzos de septiembre.

Idiakez destacó la importancia de la vuelta de un jugador que se ha perdido buena parte de la temporada por esa lesión, la primera importante que sufre en su carrera, y que le ha tenido parado durante once jornadas, pero al mismo tiempo advirtió del peligro de convertirlo en una especie de salvador.

“Es un chico muy vistoso. Tiene eso de encarar, el desborde..., pero tenemos que poner las expectativas en su lugar”, avisó el entrenador deportivista. “Es un futbolista joven, en proyección. Tenemos muchas esperanzas, pero en este momento no podemos poner en sus botas todo el peso del equipo. Viene de una lesión de tres meses. Tiene que adaptarse, coger el ritmo... es un jugador en el que ponemos esperanzas. Pero el Dépor somos mucho más que Yeremay. Nos alegramos de su vuelta, pero sabemos que necesitará tiempo”, pronosticó el entrenador deportivista.

Idiakez sabe que necesita de un futbolista diferente como el canario, igual que necesita los goles de Lucas Pérez, aquejado de una inesperada sequía esta temporada. “Lo normal en Tarazona es que acabase con dos goles. No le están entrando y queda insistir. Animarlo y transmitirle la confianza que tenemos en él. Va a meter goles, seguro. Cuando empiece no va a parar”, garantizó el técnico sobre el delantero coruñés.

“Estamos a tiempo de todo, los puntos no son determinantes ahora”

Imanol Idiakez volvió a insistir, como hizo luego del empate contra el Tarazona el fin de semana pasado, en que la clasificación no es determinante a estas alturas del campeonato. “Cuando digo que no me importan los puntos, quiere decir que estamos a tiempo de todo”, matizó el entrenador deportivista después del entrenamiento. “Los puntos no son determinantes ahora. Lo que tiene que hacer el equipo es rendir con regularidad. Quedan dos tercios y a nivel de puntos estamos a tiempo de recuperar cualquier desventaja. Lo importante es mantener un rendimiento regular. Hemos visto grandes remontadas de abajo arriba y también grandes caídas de arriba abajo. A todos nos gustaría hacer 38 jornadas de primeros, pero eso suele pasar muy poco”, reflexionó el técnico.

Idiakez, sin embargo, reconoció que el rendimiento del equipo en este primer tercio del campeonato no ha estado a la altura de las expectativas, pero subrayó que están centrados en un “proceso” que debe cristalizar en el próximo mes de mayo. “Insuficiente en cuanto a resultados. El objetivo no se cumple a día de hoy, pero han pasado muchas cosas. El comienzo ha sido muy accidentado. El objetivo es al final. Estamos en el proceso. Tanto viento en contra nos va a servir para avanzar”, manifestó sobre el rendimiento hasta la fecha del equipo. El técnico también se detuvo en la controversia alrededor del visionado del partido en Tarazona y la secuencia de la jugada que desembocó en el gol del empate local. Pablo Valcarce y Paris Adot indicaron el miércoles y el jueves que aún no lo habían visto e Idiakez puntualizó que la plantilla y el cuerpo técnico lo analizaron en la jornada de ayer. “Los vídeos los vemos en función de la semana. Yo como entrenador decido cuándo los vemos y cuándo no. Tengo una responsabilidad y la cumplo. Veo nuestro partido dos o tres veces, luego lo cortamos, lo enseñamos de manera individual y colectiva. No creo que haya ninguna duda de que cumplimos la responsabilidad. Unas veces los martes, otras los jueves, otras los viernes... depende del planteamiento de la semana”, aseguró Idiakez. “En la segunda parte de Tarazona tuvimos para hacer seis goles. Había que cerrarlo antes. Luego podemos hacer más en el gol. Tirar la línea más alta, achicar... pero también es mérito el rival”, añadió.