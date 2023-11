Un Dépor sin revoluciones, pero cambiante

El Deportivo se ha encontrado esta temporada con un sinfín de imprevistos que lo han condicionado. Lesiones, sanciones, estados de forma y de nuevo lesiones que han afectado a la manera en la que Imanol Idiakez ha ido construyendo sus alineaciones. La irregularidad en los resultados también ha sido determinante para que el entrenador blanquiazul tan solo haya repetido el equipo titular en una ocasión. Fue a comienzos de la temporada, en las dos primeras jornadas, antes de que comenzaran a sucederse los contratiempos en la plantilla. Este fin de semana Idiakez volverá a modificar la alineación con la más que probable entrada de José Ángel después de cumplir sanción por ciclo de amonestaciones en Tarazona y la posible ausencia de Valcarce por lesión.

Los cambios han sido una constante para el técnico, que no ha dado con un once tipo en estas primeras 13 jornadas por circunstancias externas y también por el pobre rendimiento ofrecido por una parte de los jugadores. La única ocasión en la que repitió el equipo titular fue en las dos primeras jornadas, ante Rayo Majadahonda y Lugo. La lesión de Yeremay en el Anxo Carro lo cambiaría casi todo a partir de entonces, pero habría más que impedirían una cierta continuidad a lo largo de las jornadas.

Tampoco es que Idiakez haya sido muy partidario de las revoluciones a pesar de que los resultados no han acompañado en este primer tercio del campeonato, pero las modificaciones han sido constantes con mayor o menor trascendencia. La de Yeremay fue la primera baja traumática, todavía no resuelta a la espera de que el futbolista canario comience a asomar de nuevo en el equipo tras comenzar esta semana a entrenarse otra vez con sus compañeros, pero poco después llegó la de Barbero.

El delantero se dañó el menisco en la visita a Unionistas y no se le espera al menos hasta enero. Eso provocó otra vacante en el once que no ha terminado de resolverse en estos meses. Por ahí han pasado Martín Ochoa e incluso Pablo Valcarce cuando coincidió también la baja de Lucas Pérez por sanción.

Inamovible ha habido muy poco en este Deportivo de comienzo de temporada, porque la portería también ha estado sujeta a las rotaciones entre Mackay y Germán Parreño. Imprescindibles han sido Pablo Martínez y Pablo Vázquez en el centro de la defensa y la pareja de mediocentros formada por Villares y José Ángel. El vilalbés ha sido siempre titular y ha ido ejerciendo diferentes funciones en los planes de Idiakez hasta terminar jugando incluso como acompañante de Lucas en la delantera.

La ausencias de Ximo o Balenziaga también han impedido que el equipo titular se consolidara y abrió oportunidades incluso para aquellos que parecían tenerlas muy limitadas al comienzo de la temporada como Retuerta.

Valcarce, a la espera de pruebas médicas

Pablo Valcarce no pudo ejercitarse tampoco en el entrenamiento de ayer debido a las molestias en la rodilla que experimentó en la sesión del miércoles. El jugador está a la espera del resultado de las pruebas a las que ha sido sometido por parte de los servicios médicos para averiguar el alcance de esos problemas y saber si está en condiciones de disputar el partido del domingo (20.00 horas) contra Osasuna Promesas. Valcarce fue titular en los dos últimos encuentros, contra SD Logroñés y Tarazona, pero su continuidad en el once está ahora en entredicho debido a esas molestias que le han impedido entrenarse en los últimos días. Paris Adot se sumó ayer también a la lista de jugadores con molestias por unos problemas en la espalda. El lateral derecho rebajó la intensidad de los entrenamientos y no finalizó la sesión programada ayer en la ciudad deportiva de Abegondo.