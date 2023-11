El peligro del descenso acecha a un Fabril que ha sorteado obstáculos a medida que el primer equipo necesitó nutrirse de los principales jugadores del filial. A su vez, claro, se debilitó el equipo de Óscar Gilsanz, que recupera a varias piezas titulares para la decimotercera jornada. El cuadro blanquiazul recibe al Cayón (12.00 horas) en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Un equipo que ocupa la decimosexta plaza tras sumar nueve puntos, cinco menos que los coruñeses.

El conjunto de Óscar Gilsanz quiere poner fin a una racha sin apenas triunfos en las últimas semanas. Tres empates, tres derrotas y una victoria desde aquel 0-3 ante el Covadonga, allá por el mes de octubre. Un bagaje que sostiene al filial en la zona media de la tabla. No obstante, la Segunda RFEF, de 18 equipos y con cinco puestos de descenso directo más uno de play out, no espera por nadie. Aunque no sea una urgencia, el Fabril mira de reojo a una zona roja en la que nadie se quiere meter y de la que espera huir con un buen resultado este domingo. Su rival llega también tras dos derrotas frente al Compostela (2-0) y Ourense CF (1-3).

El técnico betanceiro recupera a varios jugadores importantes tras unas semanas en las que ha tenido que encajar el puzle del once titular con ciertas dificultades. Marc Lachèvre y Jairo estarán a disposición de Gilsanz, quien también recupera a Kevin Sánchez tras su participación con la selección sub 19. La lesión de larga duración de Diego Gómez es la principal ausencia. Se suma a la baja de Puerto, que no volverá presumiblemente hasta después de Navidad, y Pereira, cuya recuperación está más cerca. De hecho, en el apartado médico, el entrenador del Fabril anunció buenas noticias esta semana con la reaparición de Quique Teijo en los entrenamientos “con cautela”, como explicó el propio Gilsanz. El lateral diestro cumple plazos y asoma la cabeza tras sufrir una lesión grave.

Los números del Fabril esta temporada en casa son similares a los vividos como visitante (suma ocho puntos de local contra seis puntos de visitante). Su rendimiento es positivo, aunque en Abegondo todavía puede dar un paso más. Tras seis encuentros disputados es el noveno mejor local del grupo. Este domingo querrá volver a sellar su casa, donde suma dos victorias, dos empates y dos derrotas. La última ante el Valladolid Promesas (2-3) en un encuentro loco y con mucho ritmo que pudo decantarse para cualquier de los dos lados. En una competición tan reñida, parte de la salvación debe pasar por Abegondo.