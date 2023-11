La goleada del Espanyol al Cacereño (4-0) pone en alerta a un Dépor Abanca que afronta su tercer duelo directo del curso. Cayó en la visita a Barcelona, empató ante un Barça B que estará arriba en pocas semanas, y ahora debe defender su segunda plaza ante el Alhama murciano. En un partido marcado por la polémica del entrenador rival (Randri García, propuesto a una inhabilitación de dos años por la RFEF), el equipo dirigido por Irene Ferreras no quiere despistes: si pierde, se esfuma la primera plaza.

La Primera Federación ha lanzado su ritmo y ya no se puede frenar. La clasificación se empieza a partir y solo hay una plaza de ascenso directo. En esa pugna se encuentra el equipo deportivista, que arrancó la jornada líder igualado a 22 puntos con el Espanyol. Sin embargo, las barcelonesas jugaron ayer. Y ganaron. Así que el Dépor, que visita al Alhama, tercer clasificado con 19 puntos, no puede hacer otra cosa que no sea ganar. El curso es largo pero, a diferencia de la temporada pasada, en la que la irregularidad marcó a las primeras clasificadas, parece que este curso todo se decidirá entre estos tres equipos a los que seguramente se sumen Barça B y Osasuna.

Irene Ferreras cuenta con todas sus jugadoras a disposición y ha optado por la veteranía. Se cae Elena Vázquez para dejar su lugar a Sara Debén. Tampoco entra en la citación Lía, cuya participación en su regreso está siendo escasa.

El empate frente al Barça B sirvió para ver a un Dépor Abanca que tuvo que adaptarse a un contexto nuevo para ellas: no tener el balón. Será diferente, a priori, en la visita a tierras murcianas. Se prevé un partido con más posesión para los coruñesas, aunque la dificultad del césped sintético volverá a condicionar el plan de partido.

El Alhama llega a la cita tras caer frente al Albacete, la segunda derrota del curso. Las murcianas solo habían perdido hasta entonces frente a CA Osasuna en Tajonar. De hecho, en casa lo han ganado absolutamente todo, excepto un meritorio empate frente al Espanyol.

El conjunto blanquiazul querrá lograr su cuarta victoria como visitantes este curso tras tres triunfos y una derrota en un buen bagaje lejos de Abegondo.