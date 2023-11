Imanol Idiakez tiene claro que para reenganchar a la afición el Deportivo debe empezar a sumar victorias si quiere acercarse a la carrera por el campeonato. “Estamos en deuda con la gente, con nuestra afición. Sabemos la afición que tenemos, que es una barbaridad. Entendemos que no están contentos y nosotros tampoco lo estamos. No queda otra que ponerse a currar”.

El partido acabó con silbidos y un gran enfado de la grada de Riazor, algo que el entrenador deportivista asegura comprender: “A la afición tenemos que darle nosotros. La afición es inmaculada, espectacular, no creo que haya una mejor. Tenemos que darle. Entendemos perfectamente el lugar en el que estamos. No estamos cumpliendo los objetivos. Cuando vienen mal dadas hay que asumirlas de frente”.

En cuanto al encuentro, para los blanquiazules fue el enésimo tropiezo en casa. El Dépor solo ha sumado 10 de 21 puntos posibles en Riazor. “Es un partido que se nos ha puesto muy complicado con el gol tan pronto y con un equipo con un plan tan claro y una contra tan buena. Hicimos un buen gol para empatar. La segunda parte fue un querer y no encontrar. Hemos tenido muchísimas llegadas, el portero hizo dos partidos espectaculares, un tiro de José que iba dentro, dos situaciones de Lucas... No hemos sido capaces de hacer el segundo”, analizó Idiakez. El técnico expresó que se marchan “desilusionados, “porque querían “los tres puntos” y al equipo solo le faltó “la última”.

El técnico blanquiazul insistió en que todo pasa por el día a día y remar desde Abegondo: “Ahora a trabajar, no podemos hacer otra cosa que agachar la cabeza y trabajar como animales. Intentamos tener una autocrítica alta. Ha habido días que no hemos merecido, hoy (por ayer) hemos generado situaciones. Estamos trabajando para mejorar, pero nos ha faltado el acierto. El único método que yo entiendo es insistir e insistir. Tenemos que pelear por recuperarnos y pensar en el Barça B”.

Preguntado sobre si cuenta con la confianza de Fernando Soriano, Idiakez prefirió ser estoico con aquello que realmente puede controlar: “Es todo muy rápido, aquí terminamos, saludamos a los jugadores, y no me ha dado tiempo [de hablar con Soriano]. Lo que está en mi mano es levantarme mañana y trabajar en Abegondo. Estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Deseamos que salga bien, no sale de momento, pero también te digo, estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta”. El donostiarra cree que los malos momentos que el equipo vive servirán en mayo “de anécdota”.

El regreso de Yeremay Hernández fue “la noticia positiva” para un Imanol que, eso sí, pide paciencia con el grancanario porque todavía no está al 100% y tardará algunas semanas en poder estar en su mejor momento: “En veinte minutos ha tenido un momento que no tenía aire, luego otro que no metió la pierna... Vamos a necesitar unos cuantos partidos para verle a su mejor nivel”.

También habló a nivel individual de Lucas Pérez. El coruñés todavía no ha marcado ningún gol en liga: “Es difícil para todos, para Lucas o para cualquiera. Los delanteros viven de los goles Es inusual que Lucas no lleve goles. Tiene una calidad y es muy bueno, de los mejores de la categoría. No queda otra que insistir y trabajar”.