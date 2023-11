José Ángel regresaba ayer al once del Deportivo tras cumplir sanción y vio como su equipo no pasaba del empate en el duelo ante Osasuna Promesas, algo que tiene una sencilla explicación, a pesar de que sea un análisis que duela. “Pasa que no estamos metiendo las que tenemos y nos meten las pocas que nos hacen. Cualquiera se da cuenta de la situación del equipo. Este partido se repitió muchas veces en Riazor. Son datos, no es lo que diga yo. Hicimos un partido serio y tuvimos oportunidades. En los metros finales nos falta paciencia en el remate o en el pase”, razona enfatizando sus argumentos.

El andaluz no oculta el pésimo momento anímico en el que se encuentra el grupo. “Mal, estamos mal”, avanzaba antes de seguir desgranando las sensaciones del vestuario. “Estás caliente (al acabar el partido) y tocado. Trabajas e intentas que salga bien y el día de encuentro no se ve recompensado el trabajo con los puntos que merecemos. Hay que mentalizarse fuerte, seguir intentándolo y persistir”, cuenta el mediocentro. El ex del Tenerife entiende “la reacción del público”, porque se siente “en deuda con ellos”, ya que no dan lo que reciben “de ellos”. José Ángel se lamenta y solicita el perdón por lo ocurrido anoche: “Son muchos los partidos que terminan con esa frustración. Solo puedo pedir disculpas a la afición, no les damos las victorias que merecen. A seguir trabajando”, concluye.