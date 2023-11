Alberto Retuerta se ha sumado a la lista de bajas del Deportivo y será baja al menos durante los próximos tres meses debido a una trombosis venosa en la pierna izquierda. El club informó de la lesión del defensa en un breve comunicado y de su tiempo de baja, que lo tendrá parado al menos hasta marzo en función de la evolución que experimente durante las próximas semanas.

El problema sufrido por el lateral izquierdo le deja prácticamente sin opciones de poder abandonar el equipo en el mercado de enero si deseaba contar con los minutos que no está teniendo a las órdenes de Imanol Idiakez.

Retuerta, que no entraba en los planes del club durante el verano y era uno de los futbolistas con más posibilidades de abandonar el equipo, terminó permaneciendo en el Deportivo como recambio de Balenziaga. El defensa, sin embargo, no contó con minutos ni siquiera cuando su compañero estuvo fuera varios partidos por lesión. Terminó entrando contra el Sabadell y el Nàstic de Tarragona, pero volvió a salir del once en cuando Balenziaga se recuperó.

El equipo se queda ahora con solo un lateral izquierdo tras el percance físico sufrido por Retuerta, que el domingo frente a Osasuna Promesas estuvo en la convocatoria y en el banquillo.