Tras tres años como director de cantera, su marcha cogió a más de un aficionado fuera de sitio. Cuando parecía que todo estaba preparado para continuar un proyecto que ya había obtenido grandes resultados desde su llegada en 2020, como la Copa de Campeones o la fase final de la Copa del Rey, Fran González, leyenda blanquiazul, recibió una llamada. Sucedió el 30 de junio a las siete de la tarde: no iban a renovarle. Su contrato acababa de expirar. Ahora habla de su salida y el trabajo que había realizado.

¿Cómo fue su salida? En su despedida indicó que la idea era renovar

Yo no sé realmente qué pasó. Eso habrá que preguntárselo al que tomó la decisión de no renovarme, para mí fue una sorpresa, a parte fue el último día del mes, sobre las siete de la tarde. Yo ya había planificado la siguiente temporada y todo y me comunican por teléfono que no me van a renovar y por tanto daban por finalizado el contrato, que terminaba el 30 de junio. Que se lo habían pensado. Contesté que vale. No quise saber nada más. Así de sencillo.

¿Tampoco hubo ningún tipo de explicaciones?

No di ni opción. Cuando me dicen que no cuentan conmigo es que ni me interesa. Me sonó todo muy raro. Habíamos tenido charlas una semana antes donde queríamos hablar de la siguiente temporada. Si una semana después te dicen que no va a haber renovación qué importa la explicación. Tampoco creí procedente una llamada por teléfono. Yo creo que lo lógico hubiese sido una llamada para ir por el club, y dar la cara. Cara a cara y que me digan ‘hay esto’ y ya está. ¿Un por qué? Pueden decir cualquier cosa. Pero el fútbol base estaba siendo un ejemplo. Pusimos al Dépor en primera línea.

Los resultados de la cantera eran buenos, ¿qué pudo suceder?

Yo no soy quién para contestar eso. Yo había presentado un proyecto y dimos un cambio importante al fútbol base con una manera de trabajar diferente a los tiempos que corren hoy. Sumándole una importancia a la parte física y la metodología. Ahí están los resultados. Mi objetivo aquí inicialmente era alcanzar al Celta porque nos estaba sacando ventaja en muchos aspectos de formación y niños que llegan al primer equipo. Siempre estaban por delante del Dépor. Nos quedó un poco pendiente la subida de los niños al primer equipo. Mientras nuestro máximo rival parece que puede darle oportunidades en Primera División aquí parece que todavía nos cuesta mucho, a pesar de que nunca antes la cantera había estado tan cerca del primer equipo.

¿Cuando habla de dificultades en el trabajo a qué se refiere?

En Abegondo no tenemos campos de césped artificial. Somos muchos equipos y al final son dos campos para muchos conjuntos. El invierno aquí es muy duro. Yo he vivido lo que se pasa allí. Mira, había tres jardineros para siete campos, de los cuales el uno es para los partidos (Fabril y femenino principalmente); dos y tres, del primer equipo, no se pueden tocar; cuatro con pinzas y cuidado porque entrena el Fabril; el cinco, con el femenino, igual. Quedan el seis y el siete para el resto. Luego tenemos un campo de césped artificial que tiene más de veinte años y está totalmente pelado. Ahí los cadetes cada vez que entrenaban, al ser tan duro, venían con problemas de gemelos.

Hablaba del salto al primer equipo. Hace unos años hubo una generación campeona de España. ¿Qué está fallando?

Siempre he dicho que todos los que forman parte del Dépor tienen que creer en lo que hay aquí. Si nuestro entorno cercano, Celta, Sporting y Oviedo tienen jugadores de la cantera continuamente, debemos mirar por qué no creemos aquí en los chavales. También hay que exigirles más. Tienen que trabajar y sacrificarse, es un trabajo de todos, no solo de ponerles todos los medios y estar en una zona de confort. Yo vengo del City y allí uno de los pilares básicos de su formación es la preparación física. Si hoy en día no estás ya a cierto nivel… hay gente que vuela. Chicos muy fuertes y rápidos. Aquí en A Coruña teníamos chicos muy habilidosos, pero yo recalqué que había que mejorar la preparación física, me parecía fundamental para que cuando pudiesen llegar a la élite estuviesen preparados.

¿Cómo ve ahora al Deportivo?

Me esperaba bastante más. Creo que el grupo en el que estamos no es como el segundo, que es mucho más potente. Lo veo con esa dificultad y esos resultados que no acompañan. Cuando un equipo como el Dépor, con una exigencia tan alta, no empieza como debe, después llegan todos los problemas. Ahora con la presión que hay se vuelve todo más difícil.

¿En su época la afición era más dura?

Lo único que puedo decir es chapó a la afición. Nunca me dejan de sorprender, año tras año y te llevas una alegría. A nosotros nos exigían ser campeones. Nos lo exigían. Nos decían que teníamos un súper equipo, pero Madrid y Barça eran trasatlánticos. Estábamos segundos o terceros y nos apretaban para ser primeros. Pero estos años no me dejan de sorprender, están siempre ahí, y este curso que sean exigentes es lo normal. Todos sabemos lo que significa el Dépor. Para mí es el grande de Primera RFEF, el Madrid o Barça de la liga, hay que exigirle que esté en los puestos que tiene que estar.

¿Qué le depara a Fran el futuro? ¿Tiene alguna preferencia?

He tenido ofertas, pero tampoco es sencillo, ni yo voy por ahí llamando y lanzando currículums. Soy un tío tranquilo. Espero con paciencia lo que pueda llegar. Quizá si en vez de saberlo el 30 de junio lo sé antes hubiese tenido margen de maniobra. Pero como vino todo tan tarde, con todo planificado, pues es complicadísimo. Luego está lo que yo quiero hacer. A mí lo que más me gusta es la cantera, es con lo que más disfruto. Ahí me muevo muy bien y creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas. Me siento cómodo y feliz. Estos tres años en el Dépor ahí están. Me ha reforzado en muchas cosas de las que creía. Hemos sido un referente, muchos equipos de Primera División se preguntaron qué hacíamos para competir a esos niveles.

¿Y si algún día el Dépor vuelve a llamar a su puerta?

Yo me fui del Dépor, volví, me volví a marchar y volví a regresar. Han sido los mejores años de mi vida. Primero como jugador, fue algo único lo que me pasó. Ahora, como director de fútbol base fui muy feliz, a pesar de la dureza que lleva ese cargo. No es agradable muchas veces por lo que pasa alrededor. Pero en líneas generales estuve muy feliz. Si me ofrecen… bueno, ahora tengo más conocimiento de lo que sucede dentro. Seguramente pueda aportar más.