Una para fallar y otra para aprender. El Deportivo Fabril fue víctima de sí mismo en un entretenido encuentro ante el Guijuelo que se decantó por la mínima y por fallo en la salida de balón que acabó en gol en propia meta. Hugo Ríos intentó evitarlo, pero la realidad, y esa es la parte más positiva, es que al equipo de Óscar Gilsanz solo lo tumbó un error propio.

El filial blanquiazul afrontaba la complicada visita a Guijuelo, donde hace un año el primer equipo sucumbió en Copa del Rey. Un escenario prohibitivo para la mayoría de conjuntos de la categoría. Solo la SD Compostela ha logrado vencer en el feudo chacinero. Estuvo cerca, al menos, de sumar. Si bien los primeros compases fueron de claro dominio local por parte de un Guijuelo que asfixió al Deportivo. Gilsanz tuvo que improvisar una defensa, en la que partió como central Brais Val (Marotías viajó con el primer equipo y tanto Puerto como Pereira fueron baja por lesión). Por delante se estrenó de inicio Carreira, uno de los hombres importantes de Manuel Pablo y quien ya tuvo algunos minutos en Segunda RFEF. Esta vez le tocó un bautismo de fuego ante la veterana medular que formaban Diego y Nilly en el lado opuesto.

Las primeras ocasiones corrieron a cargo de los locales hasta que, en el minuto 27, un error en la entrega a Hugo Ríos acabó con un gol en propia meta del ayer central Brais Val. El cancerbero, que ya había intervenido en un par de ocasiones, intentó llegar y sacó la pelota sobre la línea, pero el colegiado decretó el gol. Fue el definitivo 1-0, pues el marcador no volvería a moverse.

El Fabril, lejos de dejarse llevar ante un equipo experimentado, consiguió revertir la situación. Impulsados por un colosal Iano Simao, llegó a generar varias ocasiones de peligro, en especial un centro que terminó en un rebumbio sobre la línea de gol. En el frente, sin Kevin Sánchez (también con el primer equipo, así como Rubén López), Mati Castillo fue el encargado de acercar al equipo al área, pero le faltó fortuna en la pegada. El cántabro lo intentó en varias ocasiones, aunque lamentó, sobre todo, un contragolpe en el que el último pase se fue demasiado largo cuando se relamía antes de plantarse ante el portero rival.

Al final el Fabril no pudo lograr un gol que mereció pero no llegó. Tras la 14ª jornada de liga, el filial es décimo con 17 puntos, dos más que el Real Oviedo B, club que marca el play out de descenso y la zona límite que todos quieren evitar. La próxima semana el conjunto coruñés disputará su último partido como local de 2023 contra el Coruxo antes de cerrar el año en Pontevedra.

El juvenil mantiene el pulso al Celta

El equipo de Manuel Pablo se impuso con autoridad por 3-0 a un Choco que llegaba en buena dinámica a Abegondo. Adrián Guerrero, Alejandro Delgado y Amin Mustapha Rajouani anotaron los tres tantos de un buen triunfo que permite al equipo blanquiazul sostener el pulso del Celta, líder a la espera de lo que haga hoy el Oviedo.

Gracias a este triunfo, los coruñeses suman por primera vez cinco victorias consecutivas este curso. Se mantienen, con 29 puntos, a uno de la cabeza.