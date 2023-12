Davo fue junto a Idiakez el gran protagonista de la victoria del Dépor en su visita al Barça Atlètic. El asturiano fue el autor del gol después de un partido en el que tuvo otras igual de claras en las que no consiguió acertar. “Nos quitamos todos un peso de encima con la victoria. Estamos trabajando bien para llevar más puntos de los que llevamos. Ahora prepararemos el partido de Copa, pero lo importante sabemos lo que es”, manifestó el autor del tanto que sirvió para conseguir un triunfo salvador.

Davo subrayó que la victoria les devuelve una parte de los méritos que habían hecho anteriormente y que no se han visto reflejados en la clasificación. “La verdad que el fútbol nos debía muchas. Tuvimos un montón de ocasiones para ponernos por delante y en el último suspiro el fútbol nos devolvió una”, resaltó el jugador deportivista.

El asturiano describió la jugada en el descuento que significó el segundo gol blanquiazul en el Johan Cruyff. “Después de tirar no me acuerdo qué pasó. Marcar un gol así, en el minuto que fue, sienta muy bien. Nos viene muy bien coger confianza y vernos capaces de ganar”, afirmó. “Veo al portero que sale y el hueco por el palo corto. Ni me lo pensé, me jugué eso y salió cara”, añadió.

El asturiano también aclaró sus palabras sobre los silbidos. “Me refería a que individualmente los pitos durante el partido no ayudan. Entiendo los pitos al final, pero individualmente...”, apuntó.