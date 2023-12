El Deportivo logró el domingo una victoria que frenó el más que probable adiós de Imanol Idiakez y que al mismo tiempo evitó que la situación del equipo en la clasificación siguiera empeorando. Fue un triunfo que abortó una crisis total a las puertas de la Navidad y que el deportivismo aguarda como el necesario punto de inflexión de un conjunto hasta el momento muy lejos de las expectativas depositadas en él. Villares y Davo le lanzaron un salvavidas a su técnico en un partido en el que el equipo demostró con su esfuerzo que está del lado de un Idiakez que ha sido el más señalado por el irregular comienzo de temporada. Los resultados no respaldan por el momento al entrenador, que ha insistido en que los muchos imprevistos a los que se ha enfrentado el equipo están detrás de este arranque tan pobre.

¿El comienzo de una racha positiva?

Transcurridas quince jornadas del campeonato el Deportivo tan solo ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas (ante Sabadell y Nàstic). Aquella racha prometedora se interrumpió con el aparatoso tropiezo de Irún. A pesar de un calendario benévolo, el conjunto blanquiazul cedió empates inesperados contra Tarazona y Osasuna Promesas que le han impedido escalar posiciones en la tabla y asomarse a unas posiciones que tan solo ha pisado de forma testimonial en la temporada.

Un equipo lejos de los puestos de privilegio.

El Deportivo solo ha ocupado los primeros puestos de la tabla en la segunda jornada, después de su victoria contra el Lugo. Desde entonces su mejor posición ha sido la sexta, hasta quedar instalado en una zona media de la clasificación para la que no parecía destinado cuando arrancó el campeonato por lo ambicioso de su proyecto y los jugadores disponibles. La distancia con la cabeza sigue siendo grande —ocho puntos— a pesar del balsámico triunfo en el estadio Johan Cruyff y la mejoría en el juego que se pudo ver en la segunda parte.

Un equipo a lomos de Villares.

El Deportivo, sin embargo, amenazó con derrumbarse ante el Barça Atlètic y lo rescató un Villares que se ha convertido en la referencia de un equipo que hasta ahora ha carecido de ellas. Lo intenta Lucas, aunque su inesperada sequía goleadora ensombrece actuaciones como la del domingo, en la que dio la asistencia del gol a Davo y tuvo siempre mucha participación en el ataque. Villares en cambio ya juega liberado, con la soltura para liderar la presión y al mismo tiempo moverse por todo la franja de ataque para consolidarse como el segundo delantero que muchos vieron en él cuando todavía estaba en etapa de formación.

Yeremay y Mella, de vuelta.

A los dos canteranos se los esperaba como salvadores de este Deportivo triste y los dos tuvieron minutos contra el filial azulgrana. El canario fue titular por primera vez tras su lesión y la joven perla de Abegondo reapareció por delante de otros nombres importantes como primer cambio.

Más cerca del liderato un año después, pero fuera de las posiciones de ‘play off’

El Deportivo alcanzó la decimoquinta jornada del campeonato en una situación parecida a la de la temporada pasada a estas alturas, muy alejado de la primera posición, aunque con el agravante de que está fuera de la zona de play off. Hace un año el equipo marchaba diez puntos por debajo del Córdoba, por entonces al frente de la tabla, pero era quinto con 26. El conjunto blanquiazul, dirigido por aquel entonces por Óscar Cano, venía de empatar contra el Córdoba en Riazor y de perder en Badajoz. Esa derrota lo dejó muy lejos de la cabeza, a una distancia que ya no conseguiría recortar del todo a pesar de que lograría acercarse a la primera plaza. El panorama no es muy diferente ahora para el conjunto blanquiazul a pesar de la victoria contra el filial azulgrana. El Deportivo está a ocho puntos del primer puesto, pero fuera de las posiciones de play off. Lleva cuatro puntos menos que hace un año, precisamente los mismos que lo separan de la zona de promoción a pesar de un triunfo en la última jornada que sirvió para dar oxígeno a Imanol Idiakez en el banquillo.