Dani Barcia volvió a tener minutos después de mucho tiempo y firmó un convincente partido como central, su posición natural, acompañando a Jaime Sánchez. El canterano destacó que en su puesto natural es donde puede ofrecer su mejor versión a pesar de que en Fuenlabrada y ante el Celta Fortuna ejerció de lateral. “La verdad es que donde me ponga el entrenador es donde me toca jugar. De central tengo muchas más capacidades que de lateral, pero si se necesita que juegue de lateral y el míster me pone en esa posición tengo que dar mi mejor nivel y hacerlo bien”, manifestó el canterano.

Barcia afronta ahora la posibilidad de ser titular de nuevo el domingo contra el Sestao por la posible baja de Jaime, que se tuvo que retirar lesionado, y la sanción de Pablo Martínez. “Ahora mismo tengo un tobillo un poco tocado, pero pensando ya en el domingo y si se puede jugar bien y si no a animar”, apuntó el defensa. Idiakez: “La segunda amarilla a José Ángel fue muy fácil, se la podía haber ahorrado” La eliminatoria contra el Tenerife estuvo marcada por la aportación de los canteranos. Además de Barcia destacaron Rubén López, Kevin Sánchez y David Mella. “Nosotros tenemos que seguir día a día trabajando y cuando nos toque jugar dar lo máximo como hoy y ofrecer nuestra mejor versión. Eso es lo que tenemos que hacer”, subrayó el central formado en la cantera deportivista desde categoría benjamín.