Llegaba Imanol Idiakez a la sala de prensa de Riazor mascando una derrota que no le sabía del todo mal porque no repercutía en el objetivo del ascenso a Segunda, pero al menos técnico vasco podía sacar muchas conclusiones positivas. La primera es que su equipo no fue inferior al Tenerife y que podía haber sido el conjunto que entrase en el bombo del sorteo para la próxima ronda de la Copa del Rey. “No hubiera sido raro haber ganado. Tuvimos el 2-0 de David Mella y otra más con el empate en el marcador. Su igualada llegó en jugada embarullada. Hay que destacar el trabajo del equipo. Hicimos cambios, los chavales... Es un día para estar contentos y la afición empujó al equipo y al revés. La pena es no haber pasado, pero estoy orgulloso. No se notó que tuvimos un día menos de descanso”, analizó argumentando las razones por las que no es un golpe esta eliminación.

2-3 | El Dépor se despide con honores de la Copa Con lo que no estaba tan conforme fue con la segunda amarilla que vio José Ángel. “No he visto la expulsión. Fue un balón dividido, al que fueron los dos, no sé de quién ha sido la entrada. La tarjeta fue muy fácil, se la podía haber ahorrado”, protestó el entrenador. Marcaron David Mella y Kevin Sánchez. Abegondo salió al rescate de un Dépor en el que también jugaron Rubén López o Dani Barcia. El técnico destacó la contribución de los jóvenes en los que asegura confiar. “Trabajamos con ellos y confiamos en ellos. Mella es una realidad. La primera vez que vi a Rubén pensé que ahí había futbolista. Kevin se pulirá con los años, pero tiene ese desparpajo y esa agresividad. Ha marcado un golazo. Trabajamos con ellos para darles la oportunidad”, cuenta un técnico que ha dado paso en las últimas semanas a los jugadores de casa, quienes han respondido con goles y buenas actuaciones a la confianza que les han dado. Quien no ha desaparecido últimamente de la ecuación es Martín Ochoa, que marcó en Sabadell y que llegó a tener el estatus de titular, pero que ahora parece estar por detrás de Kevin en la rotación. Idiakez explica su situación. “Son momentos. En estas edades hay mejores y peores y hay necesidades. No hay problema con él. Martín trabaja fenomenal. Kevin puede hacer más en banda que Martín, por eso opté por él (ante el Tenerife). Martín va a ser importante para el Dépor”, razona el máximo responsable técnico de los coruñeses. Pablo Martínez fue alineado como lateral zurdo. Idiakez busca soluciones ante la baja de Retuerta ante cualquier eventualidad que ocurra con Balenziaga. La actuación del francés le ha convencido. “Cuando Balenziaga no ha estado he buscado. Iano no puede actuar con nosotros. Hoy Pablo ha demostrado que un buen jugador puede hacerlo en varias posiciones. Es bueno abrir el abanico. Ya lo intentamos probar en Ponferrada, pero el árbitro no nos dejó con la expulsión”, apunta un técnico que contaba ayer con las bajas de Ximo Navarro, Pablo Muñoz e Iván Barbero para el duelo de Copa. Hubo más contratiempos en un partido de 120 minutos. Idiakez no espera que haya ninguna lesión de gravedad, pero aguarda acontecimientos. “Hugo Rama tuvo la semana pasada una lesión y tuvimos dudas. Luego acabó cargado, es solo eso. Ya habíamos hablado de que su partido era de cincuenta minutos. Jaime tuvo una sensación en el isquio, a ver qué es”, apunta.