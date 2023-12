El Deportivo recibirá en Riazor (12.00 horas) al Tenerife en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey e Imanol Idiakez tendrá que hacer equilibrios para cuadrar una alineación entre los canteranos que puede utilizar y los jugadores del primer equipo con menos minutos hasta la fecha. Algunos de los habituales, sin embargo, tendrán que jugar. Lo único seguro es que Mackay será titular, tal y como aseguró el técnico. “Voy a tener una tarde entretenida para pensar el once de mañana”, bromeó Idiakez sobre la alineación contra el Tenerife.

El técnico indicó que lo principal será ser competitivos ante un rival de superior categoría, pero al mismo tiempo señaló que no quiere condicionar el partido contra el Sestao del domingo. “Rotar no es una palabra que me guste, parece algo mecánico. Hay que aprovechar la plantilla que tenemos para afrontar los dos partidos que tenemos que sacar adelante, el partido de Copa y ante el Sestao”, aseguró. “Lo más importante es evitar que haya lesiones”, añadió.

Los canteranos aparecen como una opción, pero hay un límite a la utilización de fichas del filial. Marotías, se perfila como lateral izquierdo, pero a partir de ahí las opciones empiezan a ser una incógnita. “La lesión de Retu y que Mikel [Balenziaga] viene de tener ciertos problemas hace dos meses nos obliga a buscar alternativas. Es una posibilidad Marotías. Solo puedo tener tres en el campo y tengo que ver con las tres fichas posibles de Fabril a ver dónde encajo”, señaló.

El equipo llega impulsado anímicamente por el triunfo del domingo contra el Barça Atlètic, que ahora quieren prolongar en la Copa. “La victoria del domingo nos ha dado un empujón y queremos que eso nos sirva para el domingo [contra el Sestao]. Mañana es otra competición, es un cambio de chip porque queda uno fuera, pero en Riazor siempre queremos darle una alegría a la afición”, reflexionó el técnico.

Idiakez también adelantó qué rival se espera. “Escuchando a Asier [Garitano], dice que viene con todo. Y conociéndolo no tengo dudas de que será un once competitivo. Es un equipo de superior categoría, no hay jugadores malos. Creo que sobre todo motiva a los jugadores, ojalá hacer un buen partido y demostrar nuestro nivel”, manifestó acerca del Tenerife. “Para los jugadores es una motivación, un rival de superior categoría, un histórico y grandísimo club que está tratando de volver a Primera. Es un buen equipo, bien entrenado y es una motivación para todos el poder ver a un rival de Segunda. Ojalá podamos hacer un buen partido y mostrar nuestro nivel ante un rival de categoría superior”, añadió el técnico.

Idiakez también animó a la afición a acudir al estadio para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. “En casa, festivo, a la mañana, que puedan venir las familias con los niños y disfrutar de una buena jornada y de una victoria del Dépor”, destacó.

“Tengo mucha confianza en el equipo”

Imanol Idiakez salvó el domingo con la victoria frente al Barça Atlètic una bola de partido. El técnico volvió a referirse ayer a su futuro al frente del equipo en una jornada en la que se le pudo ver charlando sobre el césped después del entrenamiento con el director general del club, Massimo Benassi. “Siento la confianza y tengo mucha confianza en lo que hace el equipo. El domingo el equipo demostró cuál es nuestro ADN y nuestra idea y volvieron a defenderla a las mil maravillas. Cuando uno hace todo lo que puede, conciencia tranquila”, reflexionó el entrenador blanquiazul. El técnico insistió en la comunión que existe dentro del vestuario, aunque se no ocultó que son los resultados los que marcarán su futuro. “Dentro estamos muy unidos, hay un proyecto, una idea. El fútbol es complicado, hay que ganar cada semana. Llevo 30 años en esto y no cambia, hay que ganar, eso es el fútbol”, manifestó. Igual que hizo después de la victoria contra el Barça Atlètic, el entrenador se mostró esperanzado de poder permanecer lo máximo posible en el club y colaborar a conseguir el objetivo que se ha marcado de regresar al fútbol profesional esta misma temporada. “No pienso en mí, pienso en el Dépor desde que vine y hasta que me vaya. Todas las decisiones que he tomado es pensando en el Dépor, no en mí en particular. Intento hacer el mejor trabajo posible y es mi gran ilusión poner mi granito de arena para llevar al Dépor a donde se merece”, subrayó Idiakez.