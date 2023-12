“Son estos partidos los que nos van a mantener arriba. Hay que tener respeto a los rivales de abajo, pero noto al equipo maduro”. Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca, reforzaba en público el mensaje y la confianza que le transmitió a sus jugadoras en las últimas horas ante un duelo de los que marcan. Los ascensos no se consiguen solo en los choques directos, se logran sobre todo en los partidos en los que los puntos se dan por descontado, en esos en los que hay manejar el favoritismo y la necesidad de un rival que no está donde debería estar. Y el Deportivo Abanca, segundo en la tabla, no tuvo la pasada temporada buenas experiencias en este tipo de enfrentamientos. Las jugadoras blanquiazules reciben el sábado en Abegondo (12.00 horas, Youtube RCDeportivo) al Athletic de Bilbao B, el colista de la Primera Federación, que solo ha ganado un encuentro en toda la liga, aunque precisamente ha sido a domicilio en el campo del Europa, un escenario que tampoco ofrece excesivas facilidades.

Laurina, jugadora del Dépor Abanca, para para cuidar su salud mental El equipo coruñés, con la baja de Laurina y sin el refuerzo de futbolistas del filial como Paula Monteagudo o Elena Vázquez, busca reactivarse tras un nuevo parón de la competición y dormir líder a la espera de que lo ocurra en el enfrentamiento del domingo por la mañana entre el líder, el Espanyol, y el tercer clasificado, el Alhama. Ferreras quiso remarcar que los méritos del equipo vasco “no se corresponden” con los puntos que ha obtenido hasta ahora, ya que, a su juicio, es un equipo con “muchísimo talento individual”, con “automatismos marcados” y en el que “se ven matices”, pero al que “le falta de contundencia en las dos áreas”. El Dépor Abanca ha logrado cuatro victorias y ha concedido un único empate en su feudo ante un dominador Barça B. Pretende mantenerlo inmaculado en una mañana en la que no se aguardan grandes modificaciones en el once. A la espera de si se produce un nuevo cambio de guardia en la portería, no habrá novedades en una formación inicial en la que queda por resolver si ADT se hace, de manera permanente, con la plaza que dejó libre Laurina. “Laurina ha sido valiente y supertransparente” La entrenadora del Dépor Abanca, Irene Ferreras, dentro del respeto a su situación personal, arrojó algo de luz sobre el momento que vive Laurina, quien está de baja desde hace una semana para cuidar su salud mental. La jugadora asturiana es uno de los grandes fichajes de esta temporada procedente del Betis. Ferreras quiso normalizar la situación y pensar, ante todo, en la persona y en la buena gestión que se hizo de la coyuntura: “Por suerte poco a poco crecemos en cuanto a concienciación de estas situaciones. No es frecuente, pero tiene que ser normal. Deberíamos sentir el poder de decirlo. Laurina ha sido valiente y supertransparente. Desde aquí quiero mandarle un abrazo. Notamos su ausencia, pero lo más importante es su salud”.