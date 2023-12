El primer equipo del Dépor regresa hoy al trabajo tras la jornada de descanso de ayer con la vista puesta en el duelo ante el Sestao y atento al estado físico de dos futbolistas que finalizaron el encuentro al límite como Hugo Rama y Jaime Sánchez. El central no va a pasar, en un principio, por pruebas complementarias para saber el estado de esas molestias que le obligaron a pedir el cambio ante el Tenerife, lo que supone un buen síntoma de cara a suplir en el once a Pablo Martínez, sancionado. Aun así, sus sensaciones en las dos próximas sesiones serán claves. Lo mismo ocurre con Hugo Rama, quien a duras penas pudo jugar una hora ante el conjunto chicharrero y que lució un aparatoso vendaje en una de sus piernas. Idiakez reconoció, tras el duelo, que había llegado justo y que no podría haberlo utilizado mucho más. No parece probable que futbolistas con lesiones, en teoría, menores, como es el caso de Ximo Navarro o Pablo Muñoz lleguen a este encuentro.