Gaizka Martínez (Getxo, 1996) estuvo a punto de subir hace unos años a Segunda con el Fabril de Cristóbal Parralo y hoy llega a Riazor para enfrentarse al primer equipo como capitán del Sestao River.

¿Agotado del duelo de Copa?

Poca recuperación hay entre un partido y otro. La pena es que no tener el tiempo necesario para estar listo para un duelo como el del Dépor.

¿Le remueve volver a A Coruña?

Sí, tengo muy buen recuerdo de esos dos años. Es bastante especial, le cogí bastante cariño a la ciudad y al club, soy un aficionado más.

¿Qué poso le dejó ese Fabril con el que acarició el ascenso?

Éramos un filial atípico porque había jugadores sub 23, también gente veterana. Esa combinación fue la que nos hizo llegar hasta donde llegamos. La pena es que la situación del primer equipo nos impidió intentar la hazaña de subir. Fue un año histórico. La plantilla era increíble y, como equipo, éramos un equipazo.

¿Le apena no haber tenido una oportunidad con el primer equipo?

Ese año hubo varios jugadores del Fabril que dieron el paso al primer equipo. Tampoco tengo ningún resquemor porque el fútbol también es así. A veces si no has tirado para arriba, es porque no te lo mereces. Mi segundo año allí fue malo para el Fabril y me tocó vivirlo.

Podrá jugar, por fin, en Riazor. ¿Qué supone para usted?

Es un estadio histórico, no siempre tienes la ocasión. Es bonito, aunque sea con otro equipo.

¿Serán fieles a sus señas de identidad? ¿Qué partido espera?

Ir a Riazor y pensar que vas a un encuentro fácil sería engañarte. Vamos con la idea de ganar, porque nuestra situación es lo que demanda, pero el Dépor en casa apretará. Vamos para sumar de tres en tres y luego ya se verá qué pasa.

Vienen de menos a más...

El último mes dimos un cambio de dinámica, aunque es verdad que al principio de la liga nos costó bastante. Las sensaciones son otras, a pesar de que tampoco se vea muy reflejado en los resultados, porque no estamos en una situación cómoda. Todo es más positivo, aunque no tuvimos todo el tiempo que querríamos para preparar el partido.

¿Imaginaba al Dépor en esta situación en la tabla?

Es una sorpresa que esté donde está, pero es pronto para sacar conclusiones porque queda un montón. El Dépor va a estar en las posiciones de arriba, sea en la primera plaza u en otra. Tienen plantilla para en lo alto y van a llegar seguro. Está todo muy igualado y no hay mucha distancia entre unos y otros. Con el equipo que tienen es complicado que no acaben arriba.

Sale del Fabril y vuelve, con algún paso intermedio en otros equipos, al Sestao. ¿Qué le da?

Cuando voy al Dépor, vengo del Sestao, donde me habían dado la oportunidad en Segunda B y yo quería volver. Es un club humilde en el que lo mejor es la afición que tiene.

Se estrena en la Primera RFEF. ¿Qué nivel le está viendo?

Es diferente. Antes en Segunda B había equipos abajo que ahora están a Segunda RIFE, y ahora cada semana vas a campos míticos de equipos que hace poco estuvieron en Segunda. Se nota ese paso.