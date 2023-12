“Es un partido muy importante”, resumió Imanol Idiakez sobre la visita mañana a Riazor del Sestao. Tan determinante puede resultar el encuentro contra el conjunto vasco que, a juicio del entrenador del Deportivo, podría cambiar la dinámica de un temporada hasta la fecha por debajo de las expectativas. “Si ganamos el domingo, vamos a ver la temporada de otro color”, pronosticó el técnico.

La victoria contra el Barça Atlètic de la jornada pasada, sumada a la buena imagen que dejó el equipo contra el Tenerife en el partido de Copa del miércoles, han mudado el panorama alrededor del conjunto blanquiazul esta semana después de las urgencias con las que llegó el pasado domingo al estadio Johan Cruyff. “Tenemos muchas ganas de que llegue el partido para darle continuidad a lo de Barcelona. Fue un impulso y lo del miércoles, una pena no haber pasado, pero nos dejó contentos por el partido. Día importante el domingo porque una victoria nos impulsaría de verdad. Necesitamos este triunfo. Hemos remado mucho en momentos difíciles y el domingo es una gran oportunidad para ganar y que la temporada se vea de diferente color”, insistió Idiakez.

El encuentro llega después de la buena imagen en la Copa, especialmente de buena parte de los canteranos empleados en el cita frente al Tenerife por el técnico, que recomendó calma en torno a ellos. “El tema es no volverse locos nunca. Ni cuando hacen un partido muy bueno, ni cuando lo hacen malo. En el proceso de crecimiento hay altibajos. Hay que convivir con ellos, pero por el camino los que demuestran que están preparados, los ponemos. El otro día hubo muy buenas noticias y seguimos apostando por ellos, pero también con la paciencia necesaria para entender que los rendimientos van a tener altibajos”, reflexionó.

El Deportivo recibirá al Sestao de nuevo condicionado por los problemas que muestran sus delanteros para marcar. “Desde hace semanas en lo que más incidimos es en el último tercio. Hemos mejorado y se lo vamos enseñando a los jugadores. Y el acierto es tan caprichoso... Solo queda insistir. Pero cuanto más te obsesiones con una cosa es peor. Tenemos jugadores que tienen gol. Eso nos tranquiliza. Va a llegar y cuando eso sea así toda la opinión del resto del trabajo va a cambiar”, avanzó el entrenador blanquiazul.

El mayor peligro para el Deportivo será confiarse contra un rival, el Sestao, que ocupa la zona baja de la clasificación. “No hemos tenido fiabilidad contra este tipo de rivales. Viene en su mejor momento. En las dos últimas salidas, empate en Tarragona, victoria en Majadahonda... Tendremos que hacer bien las cosas. Ante el Rayo hacen un partido espectacular a la contra. Dos goles y otros dos mano a mano para golear. Hay que adaptarse y ser efectivos”, reflexionó el entrenador blanquiazul sobre el conjunto vasco.

Precaución con Jaime y Yeremay

El entrenador deportivista, Imanol Idiakez, estará pendiente esta mañana en el último entrenamiento previo a la visita del Sestao del estado de Jaime Sánchez y Yeremay Hernández. Los dos finalizaron el partido de Copa del Rey contra el Tenerife con molestias musculares y no se ejercitaron en la sesión de ayer por precaución. El técnico blanquiazul explicó que sus problemas no revisten gravedad, pero que no se correrá ningún riesgo con ellos. “Tenemos que esperar. Ambos tienen pequeñas molestias, no parecen graves, pero vamos a esperar. Hoy [por ayer] no hemos querido tomar riesgos y los hemos dejado dentro trabajando. No parece lesión importante, pero con tan pocos días entre partidos, hay que hilar fino”, manifestó Idiakez sobre las molestias de sus dos futbolistas. “Lo de Yeremay es muscular, en el isquio. Son jugadores que vuelven de lesión y siempre corren riesgos. Calculamos menos minutos, pero apareció la prórroga. Hay que tener precaución porque no queremos lesiones”, indicó sobre las molestias de Yeremay durante el partido de Copa. Jaime Sánchez iba a ser muy probablemente el acompañante de Pablo Vázquez en el centro de la defensa mañana contra el Sestao por la ausencia de Pablo Martínez, pero si no está en condiciones, Dani Barcia podría repetir titularidad tras jugar frente al Tenerife. En el caso de que Yeremay tampoco pueda jugar, el abanico de sustitutos pasa por Mella, Hugo Rama e incluso Valcarce.