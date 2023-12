Mikel Balenziaga, autor del gol del empate contra el Sestao manifestó que sigue confiando en la reacción del equipo, a pesar del descontento de la afición. “Yo sigo siendo optimista. Es normal que la gente no lo sea en el día de hoy [por ayer]. Lo entiendo y están en su derecho”, manifestó el defensa.

“No hemos estado cómodos en la primera parte ni en la segunda. Ellos con muy poquito nos hacían esa sensación de peligro que no nos dejaba estar cómodos. En la segunda parte no hemos tenido esa frescura con balón para crear ocasiones. No hemos hecho un buen partido, no hay excusas”, resumió el defensa.

Balenziaga marcó un gol que, sin embargo, no le dejó buen sabor de boca por cómo se desarrolló el partido. “Voy a decir un tópico, soy defensa y lo que quiero es ganar los partidos sin encajar. El gol no me da ni una pizca de alegría hoy”, apuntó.

El lateral izquierdo también lamentó los problemas que tuvo el equipo para crearle peligro al Sestao. “Es una pregunta que nos hacemos nosotros ahora y nos haremos mañana. Hemos generado muy poco y no hemos estado finos”, reconoció. “Me preocupa lo poco que hemos generado y lo incómodos que hemos estado con balón. Hemos entrado en un bloqueo”, añadió acerca de los problemas que experimentaron en la segunda mitad para crear oportunidades.