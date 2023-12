El cierre del 2023 traerá un último dolor cervical a un Deportivo que se juega su carta de reyes en O Carballiño. Condenado a recibir carbón desde hace varias semanas, el equipo de Imanol Idiakez tiene la enésima reválida para despedir el año con la cabeza erguida y firmar un diciembre aceptable con la posibilidad de hacer siete de nueve puntos. Para ello deberá lograr lo que solo el Real Unión hizo este curso: ganar al Arenteiro en su feudo. Espiñedo se ha convertido en uno de los bastiones inaccesibles de la categoría con unos números envidiables que refrendan la buena racha del equipo verde. A orillas del río que les sirve de nombre, el cuadro que dirige Javi Rey ha sumado cinco victorias, dos empates y una sola derrota. 17 puntos que le sitúan como cuarto mejor local del grupo I de Primera RFEF, a solo uno de Celta Fortuna, Nàstic y Cultural Leonesa. Víctor Eimil, jugador del Real Unión, militó dos temporadas en el Arenteiro y describe la experiencia de jugar allí como “muy difícil”, por todo lo que rodea al club, el ambiente y el encuentro.

“Para mí fue un partido especial porque estuve dos años, pero también fue un encuentro muy difícil porque Espiñedo es un campo muy complicado para ser visitante. Nosotros tuvimos la suerte de traernos los tres puntos, pero nos costó mucho, la verdad. Estuvieron con dos jugadores menos y, aun así, nos pusieron las cosas difíciles. La gente aprieta mucho allí”, describe Víctor Eimil. Esta temporada su Real Unión fue el único capaz de sacar una victoria. De hecho, el Arenteiro ha encajado cinco goles en casa, tres de ellos fueron aquel día.

José Luis Lemos también sufrió Espiñedo en su etapa como entrenador. Ahora, a la espera de nuevas aventuras, ha podido apreciar en directo que se ha convertido un club con las ideas claras. En su opinión, “lo que mejor hace es competir”. Tiene claro que llevará al Dépor al límite: “El rival no le va a dar centímetros para jugar. Va a apretar a todo el campo y los duelos individuales van a ser fundamentales, porque ellos van al máximo. Luego tienen jugadores que, como no estés en distancia, como les dejes jugar entre líneas, te pueden hacer mucho daño, porque son dinámicos y futbolistas que también con buen pie”.

A Víctor Eimil el buen inicio de temporada del Arenteiro no le ha sorprendido. El conjunto de Espiñedo es noveno con 23 puntos, los mismos que el Deportivo, y ve con holgura —que no confianza— el descenso, con ocho de distancia. “Es un equipo que compite muy bien, que lleva varios años haciendo bien las cosas con una buena base, y ahora están haciendo las cosas muy bien”, explica el lateral diestro. Además, añade que es “un grupo muy unido”, que “compite muy bien y está bien trabajado”.

Eimil disputó dos temporadas y conoce bien cómo se trabaja en un Arenteiro que es “como una familia”. Y eso, considera que “contagia”. De hecho, destaca la cercanía de una grada que colgará el cartel de “lleno” para presentar una gran imagen y recibir al Deportivo por todo lo alto: “Se nota muchísimo (la afición), la gente está muy cerca de la línea, muy encima de los jugadores y hasta casi te pueden tocar. Yo lo he notado como local y como visitante. Te aprietan, te presionan, casi te llegan a la oreja. Está muy bien para ser local, pero se hace muy difícil para ser visitante”.

José Luis Lemos también destaca el factor de la grada como un punto importante al que acostumbrarse. Aunque considera que 2.000 espectadores no pueden “condicionar” a los jugadores blanquiazules, acostumbrados a Riazor, advierte que lo que le aguarda al cuadro coruñés no será un paseo: “Es un campo que aprieta, es un ambiente caliente, dentro de la deportividad, animan mucho a su equipo y están siempre a muerte”. Además, Lemos destaca que el césped se puede sentir estrecho, aunque tenga unas medidas amplias para jugar. “Ellos dan la sensación de que hay poco espacio. Se consigue un poco por el clima y porque ellos son un equipo que no dan un balón por perdido, van siempre a todas las pelotas divididas, es un equipo en el que aprieta todo el mundo y donde los jugadores tienen una mentalidad de disputa y duelo aéreo muy alta”.

El Arenteiro de Javi Rey se ha convertido en una obra coral que suma calidad individual interior, una idea de juego muy clara, desparpajo y hambre. Desde la base, con Diego García, forma habitualmente con una defensa de tres centrales que, sin balón, es muy sólida y con la pelota suma alternativas en corto y en largo. En parte, gracias al buen pie de su cancerbero. “Desde su portero juegan muy bien porque si le saltas, es capaz de sobrepasar la presión. Si no lo haces, es capaz de jugar en corto. A veces asume mucho riesgo, pero tiene muy buena toma de decisión”, explica Lemos sobre el pie de Diego García, capaz de dirigir con precisión pases a cualquier zona del campo. Eimil destaca al ourensano porque “es un porterazo” y “está demostrando que va muy bien para la categoría”.

Además, José Luis Lemos recalcasu peligro ofensivo. El Arenteiro ha anotado 21 goles en 16 partidos, solo cuatro equipos superan sus cifras ofensivas en liga. Luis Chacón, con seis, es el jugador que más ha producido, aunque hay otros a los que vigilar, como Pibe, Miku o Esquerro. “De medio campo hacia adelante suman buenos jugadores, que tienen muchísima movilidad y si les dejas, juegan muy bien ahí”.

La duda para el domingo será el césped. Las lluvias y el invierno castigaron Espiñedo, aunque la climatología apunta a ser favorable para el tapete. Víctor Eimil bromea con el frío, porque cuando él entrenaba “A Uceira (el campo de entrenamiento) siempre estaba congelado”. No será, eso sí, una broma la visita del Dépor, que ganó allí en pretemporada. Ahora Idiakez se la juega y quedarse helado, esta vez, no es una opción.