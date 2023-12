Diego Villares subrayó que ve a su entrenador, Imanol Idiakez, "tranquilo" a pesar de que el empate del domingo pasado contra el Sestao ha vuelto a dejar al técnico en una posición muy delicada. Otro tropiezo esta semana en la visita al Arenteiro (19.00 horas) podría desembocar en el despido de Idiakez a pesar de que la plantilla está "a muerte" con él, según el centrocampista vilalbés.

Villares apuntó esta mañana que las reuniones que se han podido ver estos días con diferentes jugadores son "normales" y que forman parte de la dinámica del grupo. "Es normal que el míster quiera saber la opinión de los jugadores. Creo que es algo normal, pasa en todos los equipos y seguirá pasando. No he hablado con él esta semana, pero hemos tenido reuniones en las que hablamos de todo, de cómo ve el futbolista al equipo en el campo. Yo a él lo veo tranquilo, trabajando como siempre y nosotros a muerte con él", indicó el centrocampista, reconocido por la afición como el mejor jugador del mes pasado.

El jugador vilalbés también se mostró extrañado por la mala imagen que dio el equipo el domingo contra el Sestao después de dos buenas actuaciones contra Barça Atlètic y Tenerife. "Si supiéramos lo que pasa, sería algo fácil de cambiar hoy. Pero no es fácil de resolver. Cambiamos bastante de los partidos ante el Barça B y el Tenerife, al Sestao. No sé si pasó factura la presión por ganar y vernos un poco más cerca de todo. Está todo muy igualado en la parte alta y no sé si nos pesó o también los minutos que llevábamos esa semana", reflexionó.