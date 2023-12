El Deportivo no caminará solo hasta O Carballiño. Como era previsible, las 120 entradas que el club puso a disposición de sus socios volaron para poder tener un hueco entre los 2.000 espectadores que asistirán al encuentro en Espiñedo. El conjunto blanquiazul sorteó entre más de 700 peticiones el 60% de los 200 billetes que envió el Arenteiro para los visitantes. El otro 40% corresponde a las peñas deportivistas por el acuerdo existente con el club.

El partido será el domingo a las 19.00. Un horario que invita a un viaje que no llega a las dos horas y que cientos de aficionados blanquiazules realizaron en verano en pretemporada cuando el estadio también se llenó. Sin la posibilidad de colocar la grada supletoria, el club local envió un número de entradas que la afición deportivista no tardó en reservar. Esta vez online para evitar las largas colas en Riazor. El Dépor sufragó un tercio del coste, cifrado en 30 euros para no socios del Arenteiro y rebajado a 20 para los blanquiazules.

La visita al Arenteiro será la penúltima salida a tierras gallegas y una de las pocas que quedan cercanas para la hinchada coruñesa. En 2024, el Dépor deberá visitar también Balaídos para medirse al Celta B y el Reino de León. Dos de los desplazamientos más apetecibles para la grada. De hecho, el encuentro ante la Cultural Leonesa será la siguiente parada como visitantes, el domingo 14 de enero a partir de las 18.00. Pero eso será diez días después de que el campeonato se reanude la semana de Reyes. El Deportivo, en su caso, volverá a la competición el día cuatro y se medirá a la Real Sociedad B.