90 minutos decidirán hacia qué lado se romperá el hilo y hacia dónde caerá la espada. Damocles acecha de nuevo e Imanol Idiakez sabe que en O Carballiño, tierra de pocos amigos esta temporada, su futuro vuelve a estar sobre la mesa. Allí, donde solo el Real Unión ha conseguido sacar una victoria, el Deportivo mide también la realidad que vive. Con el orgullo que significa la elástica blanquiazul y la humildad que representa un día a día que pasa por encima de los jugadores. El técnico easonense aludió al “respeto” antes de enfrentarse a un rival que en su casa está intratable.

Solo 14 días después de aquella bola de partido en el Johan Cruyff, el Deportivo vuelve a jugarse la vida lejos de Riazor. La victoria en Barcelona y el partido ante el Tenerife parecían una prueba tajante de recuperación y fe, pero de un plumazo el Sestao River volvió a levantar las postillas sin curar. A este Dépor de finales trágicos los rivales le tocan la carne con facilidad. En el vestuario apelan al aspecto mental como gran punto a mejorar.

Sin embargo, en O Carballiño hará falta también un progreso futbolístico. Los pupilos de Javi Rey han logrado 17 puntos en casa. Es el cuarto mejor local del grupo I y tan solo ha encajado gol en tres de los ocho partidos disputados. Allí, ante su gente, son uno de los rivales a batir del campeonato. Su orden defensivo y su alegría con balón mezclan a la perfección en un coctel rocoso y peligroso.

Idiakez recupera a Pablo Martínez, sancionado la pasada jornada. Aunque Dani Barcia cuajó dos buenos partidos, los galones mandan y el francés regresará a la titularidad, salvo sorpresa. La otra novedad puede estar en el frente del ataque. Lucas, que todavía no ha marcado, podría tener nueva pareja. Tras el alto rendimiento de Villares como atacante, Pablo Valcarce podría ser el elegido para devolver al de Samarugo a la medular. En esta ecuación y atendiendo al contexto del partido, con un césped que no invita a combinar demasiado en corto, Salva Sevilla sería el sacrificado. Las bajas, la irregularidad y el bajo rendimiento de algunas piezas han obligado a modificar una y otra vez su plan en busca de una tecla que no llega. Por lo menos, no de manera regular.

Para el Deportivo vuelve a ser un domingo de finales. Uno más en un calendario repleto de días D debido a los malos resultados que arrastran al conjunto coruñés a la zona media de la tabla. El margen de error se estrecha a pasos agigantados en una competición irregular, única noticia positiva entre los pequeños sismos que agitan la estabilidad diaria. El objetivo es el ascenso, ineludible, y aunque el mercado invernal tiene mucho que decir de aquí a mayo, primero está la realidad: los tres puntos ante el Arenteiro.