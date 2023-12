El Deportivo regresó esta mañana a los entrenamientos con el fabrilista Iano Simão y Ximo Navarro como principales novedades a las órdenes del técnico blanquiazul, Imanol Idiakez. La plantilla retomó el trabajo después de las vacaciones navideñas con la plantilla al completo a excepción de los lesionados Barbero y Retuerta, a los que se pudo ver sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo a pesar de que todavía no pueden ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Iano, lateral izquierdo del Fabril, fue la principal novedad de la primera sesión después del paréntesis navideño y se convertirá en los próximos días en un integrante más de los entrenamientos del primer equipo. La ausencia de Retuerta, que será baja durante varias semanas más debido a la trombosis que lo mantiene a apartado de la práctica deportiva, lo convierte en un posible recambio para Balenziaga. El futbolista guineano, sin embargo, no podría compagirar el Fabril con la primera plantilla porque no posee ficha sub 23.

Junto a Iano, la otra novedad en la sesión de esta mañana fue el regreso al trabajo con sus compañeros de Ximo Navarro. El lateral se perdió el último mes de competición debido a un nuevo problema muscular. En el primer entrenamiento después de las vacaciones se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros.

En la sesión también participaron los fabrilistas Marc, Rubén López y Kevin Sánchez, además de David Mella, habitual durante toda la temporada a las órdenes de Imanol Idiakez.