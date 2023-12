David Mella se ha asentado esta temporada como un jugador de la primera plantilla del Deportivo a pesar de que todavía posee edad juvenil y de que pertenece al Fabril. El canterano, una de las perlas de la generación que se proclamó campeona de España en 2021, se ha ganado un hueco en los planes de Imanol Idiakez, que lo ve como un recurso más del primer equipo. El joven atacante, sin embargo, mantiene la paciencia en su proceso de crecimiento. "Estoy en el primer equipo y con 18 años no puedo pedir mucho más. ¿Pero a quien lo gustaría ser titular?", manifestó esta mañana Mella, que asume el papel de "revulsivo" que le ha asignado su entrenador.

"Me pide que dé velocidad al juego, que me desmarque, que vaya hacia adelante y sobre todo que ayude al equipo. Además, salgo en los últimos 25 minutos y me pide que aproveche que el otro equipo está cansado", describió el canterano acerca de lo que le transmite su entrenador cuando le concede oportunidades.

Su lugar natural es la banda izquierda, pero por ahí tiene plaza reservada Yeremay Hernández, con el que ya coincidió en las categorías inferiores del club. Mella, sin embargo, reconoció que no se encuentra del todo cómodo en el costado derecho, pero se mostró confiado de poder mejorar. "En el Fabril y el Juvenil acabamos jugando los dos, uno en cada banda. Aunque yo prefiera jugar en la izquierda, nos vemos bien los dos. Yo tengo que coger confianza en la banda derecha. Me noto raro, pero trabajando y cogiendo sensaciones acabaré mejorando", reflexionó.

El canterano afronta ahora la posibilidad de lograr una plaza de pleno derecho en la primera plantilla en el caso de que el club decida cubrir la ficha sub 23 vacante para obtener un puesto sénior extra para el mercado de invierno. Mella se mostró ilusionado con la posibilidad, pero de nuevo mostró cautela. "Me pondría superfeliz pero tiempo al tiempo, no tengo prisa. Tengo 18 años y ficha del Fabril, que ya es bastante, soy juvenil aún", afirmó.