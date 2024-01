El Dépor se pasó gran parte del verano contando y recontando y dándole vueltas a cada uno de sus movimientos en el mercado porque escaseaban las fichas sénior que se podía permitir. Fueron unos meses en los que la dirección deportiva revolucionó el equipo y apostó por la veteranía, mientras encontraba dificultades para contratar a futbolistas sub 23. Esas complicaciones se mezclaban con el deseo de no cortarle el paso a Abegondo, pero no evitó verse muy condicionado por la incapacidad para encontrar jóvenes de nivel, sobre todo en los laterales. Solo llegó, bajo esta condición y a finales de agosto, Pablo Muñoz para moverse por dentro.

Ante la falta de jóvenes, las plazas sénior estaban contadas y muy demandadas y ahora se encuentra en la misma tesitura. O da bajas forzosas entre los mayores o se lanza al mercado sub 23 u opta por ambas vías. Todo con la doble pirueta que supone moverse en el mercado de invierno, con una menor oferta y muy condicionada.

El Dépor valora hacer entre dos y cuatro fichajes. Salvo sorpresa inesperada, llegarán un delantero, un extremo diestro y lateral izquierdo. Su deseo era también que arribase un futbolista por dentro, preferentemente un mediapunta, pero la llegada de un nuevo ariete y la recuperación de Iván Barbero hacen que pueda cambiar el rol de Lucas y decrezca la urgencia para reforzar esa zona, en la que ni Valcarce ni Hugo Rama han respondido.

El club coruñés tiene ocupadas, en este momento, todas las fichas sénior (17) y una sub 23 libre (5 de 6). Los dorsales 12 y 23 esperan. Si contrata a un joven o le adjudica esa plaza a algún canterano (David Mella es el gran candidato), ganará una sénior extra, según la reglamentación de la RFEF para la Primera Federación (el otro requisito es que uno de los jóvenes sea el tercer meta, pero esa condición ya la cumple con Alberto). Con ese movimiento ganaría dos plazas, pero necesita al menos tres fichajes, según su deseo, y hay tres candidatos principales para dejar sitio en la caseta de Abegondo: Alberto Retuerta, Berto Cayarga y Pablo Valcarce. Son los principales, no los únicos. Entre los suplentes y no habituales, pocos intocables existen en un Dépor que ha optado, de momento, por cambiar de jugadores y no de entrenador. Idiakez arranca 2024 sentado en el banquillo. El mes de enero será crítico para él y para el proyecto con Real Sociedad B, Cultural Leonesa, Ponferradina y Celta Fortuna como rivales, mientras los fichajes van cayendo a cuentagotas.

A la dirección deportiva no le quedará más remedio que dar bajas dolorosas, una de ellas podría ser Pablo Valcarce, por el que se hizo una gran apuesta económica en un contrato de dos años, si no es capaz de encontrar futbolistas abiertos a pactar sus salidas de manera amistosa y en condiciones ventajosas para ambas partes. Otra de las vías que puede aliviar estas decisiones drásticas es encomendarse a un mercado sub 23 que ha sido poco explorado, de momento en el Deportivo, por Fernando Soriano y Juanjo Expósito.

A la espera de lo que ocurra en lo que queda de curso con un Pablo Muñoz al que le han perseguido las lesiones desde que pisó Abegondo, el Dépor sí que sacó réditos en anteriores cursos a futbolistas jóvenes como Juergen Elitim, William de Camargo, Mario Soriano, Max Svensson y, en menor medida, Pepe Sánchez, que fueron importantes en los planes de Borja Jiménez y Óscar Cano. Todos llegaron a A Coruña en verano, salvo el central del Granada, ahora en el Ibiza. Yeremay o Mella son los que han acaparado los flashes esta temporada entre los jóvenes, pero el equipo coruñés tendrá que rebuscar casi seguro más allá de Abegondo o afrontar otro tipo de operaciones con un mayor desgaste. Todo con la necesidad de acertar, remontar y ascender.