Año nuevo y vida nueva, que se suele decir cuando la situación no es la deseada. El Deportivo arranca un mes de enero cargado de enfrentamientos directos, partidos clave y momentos marcados en rojo para reivindicarse. Más que como una cuesta, el vestuario lo ve como una oportunidad para dar un golpe en la mesa y "tener un poco más de regularidad". Así lo ve Salva Sevilla. El centrocampista cree que el equipo necesita ser capaz de "enlazar más victorias" porque considera que han tenido "muchos empates" en el primer tramo de campeonato. "Hemos perdido pocos partidos, pero nos hemos quedado cortos. Debemos mejorar en casa también, el objetivo se consigue siendo fuerte en casa, fuerte competimos bien, pero en casa nos falta ese pasito", remarcó Salva esta mañana en Abegondo.

El jueves se abre la veda para cazar a los equipos de la zona alta. "Es la forma más rápida de recortar puntos, encadenar varias victorias seguidas es clave, tenemos la primera oportunidad el jueves y vamos a afrontarla con ilusión", comentó el centrocampista de 39 años.

Salva Sevilla también habló, aunque poco, del mercado de fichajes. Un tema que puede afectar al interior del vestuario. "No es que se hable, pero sabemos cómo funciona, todos los equipos se mueven, tenemos que estar al margen y lo importante es centrarnos en lo nuestro", comenzó. A lo que añadió que "el club verá lo mejor para reforzarse" y los jugadores esperarán a los nuevos para "recibirles bien" en caso de que haya movimiento. "Alguien se puede despistar un poco por su situación, pero debemos estar al margen", concluye.

El futbolista almeriense hace también balance individual, pues cree que todavía debe dar un paso al frente, sobre todo en la producción ofensiva: "No empecé de la mejor manera, vine sin hacer pretemporada, yo soy muy exigente conmigo mismo. Nunca estoy contento conmigo. Me falta algún gol y alguna asistencia. Pero aquí lo importante es conseguir el objetivo, soy exigente, me gusta dar un poco más. Espero que se pueda ver un Salva con alguna asistencia y algún gol".

Parte de la mejoría individual y colectiva pasa por los números en Riazor. El Dépor ha logrado tan solo dos victorias en casa en toda la temporada, números que distan con el buen rendimiento lejos de A Coruña. El primer paso para el ascenso pasa por Riazor: "Para conseguir objetivos importantes tienes que hacerte muy fuerte en casa. Hasta ahora no lo hemos hecho. Debemos cambiar cuanto antes. Los equipos nos están sabiendo jugar y no estamos dando con la tecla para ponernos por delante y que los rivales se abran. Hay que seguir insistiendo y cambiarlo cuanto antes porque será clave".

En ese juego del rival, Salva tiene claro que tanto al Dépor como a todos los equipos de Europa les sienta mejor un rival ofensivo y atrevido como la Real Sociedad B antes que un rival que se encierra atrás y no deja espacios. Prueba de esto fueron los partidos ante el Nàstic y Barça B, en los que los blanquiazules estuvieron cómodos en el ida y vuelta. "Le cuesta a todos los equipos del mundo. A nosotros nos pasa. Rivales que quieran jugar y sean protagonistas y dejen espacios les viene bien a todos los equipos. Está bien que los rivales vengan con esa idea. A nosotros correr detrás de la pelota a veces nos viene muy bien para aprovechar esos espacios en transición", explicó el centrocampista.

Entre las buenas noticias de enero estará la reaparación de Iván Barbero, cada vez más cercana. Salva explicó que hablan mucho con el ariete porque "lo ha pasado mal". Ahora sus compañeros le aguardan con ganas: "Nos va a venir muy bien un delantero de otras características que hemos echado en falta".