“El Dépor estaba cerrado a pagar y ahora va a pasar una oferta por Cris Montes”

El Deportivo arrancó este mercado de invierno con el deseo innegociable de incorporar a un delantero y a un extremo que actúe por la banda derecha. El principal candidato a ser ese jugador que pretende sumar al proyecto es Cris Montes (Santa Cruz de Tenerife, 1997). La dirección deportiva tiene el OK del jugador, que acaba su contrato este verano con el Eldense de Segunda, pero tiene el escollo de que su actual club no le permite marcharse con la carta de libertad en la mano, algo que querían en un primer momento el propio Dépor y el futbolista. Alfonso Losa, directivo de la entidad alicantina, apunta las claves de la postura del Eldense en esta negociación. “El chico (Cris Montes) ha aceptado (irse a Riazor) y ahora hay unas condiciones que tiene que pasar el Deportivo. Al principio estaba cerrado a pagar, pero ahora nos va a pasar una propuesta”, asegura el dirigente, quien apunta que el Eldense no se cierra en banda a la salida de su futbolista, siempre que sea con una propuesta y contraprestación económica encima de la mesa que considere “coherente”. “Es como si yo voy al Dépor y quiero a su central, pues tendré que pagar por él”, dice de un Cris Montes que no es un descarte en el Eldense, ya que ha disputado 14 partidos, ocho de ellos como titular, el último el 19 de diciembre en casa del Albacete.

El Deportivo, entre dos y cuatro fichajes en el mercado de invierno Losa, en ese sentido, considera que los siguientes pasos deben llegar por parte del club coruñés y del jugador canario, ex de Unionistas. “El balón está en el tejado del Dépor. Depende de él y del propio jugador. Si el futbolista va a ganar más que aquí, también es lógico que aporte si pretende irse”, asegura para buscar un punto de encuentro entre las partes al cuadrar el montante total de la operación para satisfacer las demandas de los azulgranas, que se encuentran ahora mismo fuera de la zona de descenso en Segunda, pero inmersos en un mercado de invierno del fútbol profesional, marcado por LaLiga y su límite salarial. El Deportivo, otra vez ante el muro de las fichas sénior El Eldense se ha resignado a aceptar la marcha de Cris Montes bajo unos parámetros, a pesar de que era un futbolista con el que contaba su entrenador para el presente y para el futuro. De hecho, desde la directiva pretendían ofrecerle la renovación de su contrato que acaba este mes de junio, con una mejora económica de las condiciones que tiene actualmente. Todo ha resultado insuficiente porque el Deportivo colma económica y futbolísticamente al jugador, quien pretende proseguir su carrera en A Coruña con un importante contrato de duración media, aunque deba volver a competir en Primera Federación. Esa apuesta monetaria y la experiencia de jugar en un histórico como el Dépor han pesado sobremanera en su decisión y en su convicción de mudarse a Riazor. También lo pretendían Castellón, Murcia... Pero sus preferencias son muy claras. Más allá de ese acuerdo económico que deben cerrar las tres partes, el Deportivo necesita también hacer hueco en su plantilla a un futbolista que no es sub 23, salvo que decida darle ficha del primer equipo ya a David Mella y gane entonces una plaza extra. Casi todos los movimientos serán dobles en un Dépor al que se le acumula el trabajo en este mes de enero. Ningún prescindible, al margen Salvo Alberto Retuerta, que está de baja médica indefinida, los dos futbolistas que centran todas las miradas para hacer hueco a los nuevos fichajes del Deportivo son Pablo Valcarce y Berto Cayarga, pero ambos ya se entrenan con el grupo y tienen muchas opciones de entrar en la lista de convocados de hoy para el duelo de mañana ante la Real Sociedad B en el estadio de Riazor. La eventual llegada del zurdo Cris Montes no va a ser la única, porque el Dépor busca también un delantero y un lateral zurdo, además de ese extremo por la derecha, que sería el tinerfeño si el Dépor acaba cerrando un acuerdo con el Eldense. Esas tres contrataciones son la prioridad de los blanquiazules, aunque el Dépor, dependiendo de las bajas que dé y del rol que acabe teniendo Lucas Pérez, puede terminar buscando otro futbolista por dentro, preferentemente un mediapunta.