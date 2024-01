La tercera victoria en Riazor esta temporada fue sufrida, un poco agónica y, sobre todo, un bálsamo de felicidad para la afición y los jugadores. Imanol Idiakez, postpartido, se queda con “la alegría del final” sabedor de que en una temporada tan larga y con tantos obstáculos, un estímulo como este puede marcar un antes y un después en la temporada. “Hoy hemos visto cómo empuja Riazor a favor del equipo, nos han llevado en volandas: Es una gran noticia esa energía que hemos sentido”, explicó sobre un final ardiente.

Sobre el partido, Imanol Idiakez cree que el Dépor se adaptó bien ante un “gran equipo” con mucho potencial: “Un rival muy complicado con jugadores que veremos en Primera. A partir de la expulsión de Jose (Ángel) ellos tenían más balón. Ese resbalón, vino su gol... Ha habido un rato que hemos sufrido. Me ha gustado el trabajo del equipo con uno menos. Estoy contento por el resultado, el trabajo, los dos goles de Lucas, que le hacían falta a él y por la alegría de la gente”.

Sin embargo, no fueron todo noticias positivas. Villares acabó tocado y José Ángel, que fue expulsado, está pendiente de pruebas médicas: “Jose estaba con unas molestias desde la primera parte. Cuando tienes un jugador con amarilla, siempre tienes la duda. Tiene experiencia, otras veces ha jugado con amarilla. No puedes cambiar a todos los jugadores que tienen amarilla. Los entrenadores tenemos que tomar decisiones, pero me quedo con el trabajo del resto de los compañeros. Los cambios nos han dado una energía buenísima”. Además, sustituyó al centrocampista de Samarugo porque tenía “molestias en el abductor”. Sobre Jurado, añadió que espera que se recupere “después de León” y que no sea grave: “José Ángel está con hielo. Imagino que le harán pruebas lo antes posible. Tengo la esperanza de que sea poco”.

Idiakez también dedicó unas palabras a Yeremay y David Mella. El segundo lleva un tiempo probando en la banda derecha: “Los buenos se pueden adaptar a muchas posiciones. Ayer estuve hablando con Yeremay y le conté una historia de Yeremy Pino, que parecía que no podía jugar en la derecha y ganó una Europa League ahí. Mella puede jugar en la derecha, Yeremay ha jugado ahí también o por dentro. Tienen la calidad que tienen y se pueden adaptar. Tienen mi confianza absoluta. Con David estoy muy contento por su rendimiento”.

No quiso mojarse, eso sí, sobre el mercado de fichajes. Preguntado por sus preferencias y después por Cris Montes, futbolista que quiere el Dépor para la banda, delegó la función en Fernando Soriano. Su único deseo, bromeó, fue que no le traigan carbón: “Con eso me conformo, son cuestiones para la dirección deportiva”. Tampoco habló de posibles salidas y nombres que pueden estar a punto de marcharse. Hoy hubo varios futbolistas que no calentaron, aunque no se mojó sobre un aspecto que cree que no tiene nada que ver: “No pienso en que no me sirva alguien porque pueda no estar en el Dépor. Hay una condición de fichas, es un puzle bastante complicado, pero es un trabajo de Fernando”.

A lo que concluyó que se va “contento” y ya piensa en el partido ante la Cultural Leonesa por el crecimiento del equipo, que lleva ya “siete partidos sin perder desde Irún”.