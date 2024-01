Estaba “muy tranquilo”, aunque la realidad es que se quitó un peso de encima. Lucas Pérez rompió su sequía. “El pan de cada día”, bromeó, porque a lo largo de su carrera siempre ha “hecho goles”. Su doblete dio la victoria al Deportivo y permitió al coruñés estrenarse y reivindicarse: “Yo en mis equipos siempre he querido tener al máximo goleador y al máximo asistente, pues ojalá lo tengamos, sea yo u otro compañero. He venido para ayudar, he venido para ascender, no me preocupa otra cosa. Si son para ayudar al equipo mejor, que para eso estamos todos aquí”.

2-1 | No hay día tranquilo en Riazor Lucas explicó que estaba contento por la victoria y el momento del equipo. Espera que puedan seguir creciendo en la tabla y las últimas victorias sirvan de “punto de inflexión” para asaltar la parte alta: “Nos gustaría a todos estar primeros, pero estamos donde estamos, nos toca seguir hacia adelante”. Mella agita Riazor El canterano entró de revulsivo y vivió otra gran noche en un estadio que “aprieta como siempre”. Su ingreso en el campo sirvió para que el Dépor ganase velocidad y en una acción terminó en el córner, recibiendo la ovación de la grada. También habló, al acabar el partido, sobre la posibilidad de tener ficha con los mayores: “A mí me gustaría ser jugador de la primera plantilla, pero si no lo necesitan, yo estoy igual y estoy bien”.