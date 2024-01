No importa el cansancio del día después, si el resultado ha sido positivo, el jugador saca su mejor sonrisa. Satisfecho con el trabajo hecho y orgulloso por el esfuerzo se mostró Pablo Martínez, protagonista esta mañana en Abegondo. “Estamos muy contentos, queríamos empezar bien el año”, explicó. Aunque el galo, sobre todo, quiso alabar a Riazor. A una afición única: “Es una locura. No ves esto en ninguna parte del mundo del fútbol, una afición que te apoya sí o sí. Es una locura. Lo de ayer, con diez, no lo vi nunca. La gente nos apoyaba de locos y quisimos dar un paso más”.

Al final acabaron “reventados” después de aguantar casi media hora con diez jugadores tras la expulsión de José Ángel y el largo descuento. Pero Martínez cree que mereció la pena: “Salimos todos reventados. Me levanté con dolor por todo el cuerpo, pero cuando una afición te apoya así no puedes dejar nada. Te dejas la vida en el campo y eso ayuda mucho. Hay que agradecerlo porque yo nunca lo viví”.

El veterano central cree que el equipo ha reaccionado bien desde Irún, cuando tocaron “fondo”, pero el equipo se habló “a la cara” y desde entonces juega “mucho mejor que antes”. A un punto del play off, Martínez no atiende a la clasificación. Discurso cholista: “A mí no me importa la quinta plaza, me importa la primera, pero tampoco me voy a volver loco, partido a partido y a trabajar. Veremos esto al final de la liga”.

Pablo Martínez se sintió muy orgulloso ayer por el esfuerzo de todo el equipo. Tocó sufrir, aunque a él no le importe del todo: “Si podemos ganar sufriendo menos yo lo firmo. Pero nos gustan estos partidos donde no hay aire. Dando el 200%. A mí me encanta ver a mis compañeros sufrir, cuando los ves corriendo quieres hacer lo mismo y no dar menos”. En esta línea añadió que el buen hacer defensivo fue un trabajo “en equipo” en el que aportaron todos desde Lucas hasta Parreño: “Cuando ves a Mellita que se va solo y se va al palo en vez de centrar es un oxígeno de locos. Ayer (los centrales) dimos las gracias a todo el equipo, nos dejaron el partido con menos trabajo”.

Y ahora a “descansar” y a pensar en la Cultural Leonesa: “Sabemos que todo va muy rápido en el fútbol, en un sentido u otro. No miramos más allá del próximo partido. Ayer queríamos ganar sí o sí. Ahora nos concentramos y a por el próximo, solo el próximo”.