Horas cruciales para Cris Montes y el Deportivo

El posible idilio de Cris Montes con el Dépor vive horas cruciales a la espera de que el Eldense, su actual club, dé su brazo a torcer y acabe abriéndole la puerta para que acabe en Riazor. No será fácil. El club coruñés va de la mano del jugador, que ayer se entrenó por primera vez con sus compañeros después de tres días al margen, y tiene un acuerdo por una vinculación que le traería a A Coruña hasta el 30 de junio de 2026 con la opción de ampliarlo un año más. La primera idea de los blanquiazules es que llegase a A Coruña con la carta de libertad, ya que no es indiscutible con Fernando Estévez, y su contrato con el Eldense finaliza este próximo 30 de junio. De hecho, desde el pasado 1 de enero el jugador está habilitado para firmar un precontrato con el Deportivo y unirse a la disciplina coruñesa en el mes de junio. Pero su actual club no quiere dejar marcharle gratis y el Dépor se resiste a pagar y busca otras alternativas. Todo en el medio del deseo de los alicantinos de dar carpetazo a la operación entre ayer y hoy.

“El Dépor estaba cerrado a pagar y ahora va a pasar una oferta por Cris Montes” El Dépor, tras intentar que llegase libre, le ha propuesto de manera verbal al Eldense un montante económico en caso de ascenso a Segunda y el porcentaje de una futura venta. No le termina de convencer esta posibilidad a los alicantinos, que quieren dinero sin ningún tipo de condicionante y menos con la situación clasificatoria del club coruñés. Según fuentes de las conversaciones, la primera petición fue de 400.000 euros y es complicado que salga por menos de 250.000, aunque son posturas de negociación. Lo que buscan desde Elda es que lo ofrecido llegue por escrito y que el Dépor desembolse para poder encontrar un sustituto en el mercado de un futbolista que no es, ni mucho menos, un descarte. De hecho, fue importante hace un año para el ascenso y fue uno de los titulares en el último partido del Eldense en 2023. Cris Montes se ejercitó ayer con sus compañeros y espera el movimiento del Dépor que ablande a su actual club para cumplir así sus deseos. Después de ejercitarse y hablar con algún responsable técnico, se pasó por las oficinas del Eldense para intentar que las conversaciones prosperasen. Incluso puede poner una parte de su futuro contrato para que las tres partes lleguen a un punto de entendimiento. El Eldense mantiene su postura de no cerrarle la puerta, pero siempre que no sea gratis. El Deportivo, por su parte, tiene ante sí un largo mercado en el que necesita, al menos, tres contrataciones y tendrá que dar bajas, con lo que quiere controlar el gasto, a pesar de que es uno de los clubes con mayor poderío económico de la categoría. Es probable que la operación del delantero exija también un esfuerzo, y la salida de futbolistas como Cayarga o Valcarce irán por el mismo camino. Apuestan en la plaza de Pontevedra por Cris Montes, pero no es el único jugador que barajan para esa posición del extremo diestro. El Eldense, además de querer dinero por la salida, también juega sus bazas y está a la espera del desenlace con la promesa realizada al jugador de que si se queda, le ofrecerá la renovación con una mejora económica para que se asiente en el proyecto y en Segunda si el Eldense es capaz de mantener la categoría. La operación vive horas claves sin que las partes hayan dado pasos definitivos para que el Dépor y Cris Montes puedan cumplir el deseo mutuo de unir sus caminos.