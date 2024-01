Ian Mackay apura sus últimas horas como jugador del Deportivo. El portero coruñés se despidió de sus compañeros tras el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, probablemente el último en el que participó antes de abandonar el club en el que se formó y al que regresó en el verano de 2021.

El club y el guardameta han negociado la rescisión del contrato que finalizaba en junio y cuyos términos económicos se respetarán para hacer hueco a los nuevos fichajes que la dirección deportiva planea realizar en este mercado de enero.

El primero en llegar ha sido el portero sub 23 Eric Puerto, precisamente quien ha dejado sin espacio en la plantilla a un Mackay que en las últimas horas asumió que su etapa en el Deportivo había llegado a su final. Unos días antes, el club le había abierto la puerta. El jugador de O Ventorrillo se ejercitó junto a sus compañeros en una sesión exigente en la que participó en buena parte de las ejercicios, incluidos los partidillos organizados por Imanol Idiakez, y posteriormente se despidió de los compañeros con los que ha compartido media temporada.

Su futuro inmediato pasa por la rescisión del contrato que amplió a finales de 2022 y la búsqueda de un nuevo destino, tarea que no resultará sencilla a estas alturas. Su lugar lo ocupará Eric Puerto (Estepa, 2002), que abre la puerta a más llegadas dentro del puzle de fichas que debe encajar el responsable de la parcela deportiva, Fernando Soriano, en las próximas semanas.

El fichaje de Puerto para la portería como recambio de Mackay permite cubrir las seis plazas sub 23 que consiente el reglamento de la competición. Eso, sumado a que una de ellas está ocupada por un portero, facilita al club liberar una ficha sénior a mayores de las 17 máximas que ya tenía asignadas.

Soriano gana espacio así, presumiblemente para la incorporación de Cris Montes, que se niega a renovar con el Eldense y se mantiene firme en su deseo de recalar en A Coruña, pero necesita más. Mackay dejará otro hueco y pondrá así punto y final a una etapa en el Deportivo marcada por estos últimos meses.

Atrás quedan 80 partidos disputados entre campeonato regular de liga, play off de ascenso y Copa del Rey, dos temporadas como indiscutible y un episodio que lo persigue desde junio del año pasado.

Sus errores en el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso contra el Castellón le hicieron pensar en la retirada, pero finalmente decidió seguir para competir por el puesto en la portería con Germán Parreño, el escogido por el club para cuestionarle la titularidad de manera real por primera vez desde su regreso al club en 2021.

Idiakez probó a ambos en el primer tramo de la temporada, pero el técnico acabaría decidiéndose por Parreño. Mackay fue titular en cinco ocasiones en liga, la última en la derrota en Irún (3-0) en la que fue una de las peores actuaciones del equipo. Su última aparición en la portería deportivista sería en la eliminatoria de Copa delRey contra el Tenerife, en la que no estuvo del todo acertado en alguna intervención. Desde entonces su papel fue el de suplente de un Germán Parreño que tampoco ha convencido de manera rotunda con sus actuaciones y que ahora tendrá que competir por el puesto con el joven Eric Puerto.

El recién llegado tiene previsto ejercitarse esta mañana con sus nuevos compañeros en la sesión programada en la ciudad deportiva de Abegondo. En lo que va de temporada disputó doce partidos completos con el Antequera y dejó la portería a cero en la mitad de ellos. Firma hasta el 30 de junio de 2027 con la posibilidad de un año adicional en caso de ascenso a Segunda División y como una apuesta de “futuro”, según indicó la entidad a modo de presentación.

Villares sigue al margen del resto de la plantilla y Pablo Vázquez rebaja la carga de trabajo

La plantilla deportivista continúa preparando el partido del domingo contra la Cultural Leonesa (18.00 horas) con varias bajas. Diego Villares, que tuvo que retirarse del duelo frente a la Real Sociedad B de la semana pasada, tampoco se ejercitó en la sesión de ayer en la ciudad deportiva y sigue arrastrando unas molestias musculares que lo mantienen como duda para la visita al Reino de León.

El centrocampista no pisó el césped de Abegondo y dependerá de su evolución en estos días para entrar en la convocatoria. La baja del jugador vilalbés, imprescindible en los planes de Imanol Idiakez, es especialmente sensible porque el técnico tampoco podrá contar con José Ángel, aquejado también de molestias, pero que de todos modos se perderá el duelo contra la Cultural por sanción.

En ausencia de Villares, el único mediocentro disponible en la primera plantilla es Salva Sevilla, por eso estos días se están ejercitando a las órdenes de Idiakez los fabrilistas Jairo Noriega y Rubén López. Es este último el que cuenta con más papeletas de ser titular en el caso de que el vilalbés no llegue en condiciones al partido de León. La otra opción sería modificar el esquema y que Hugo Rama compartiera posición con Salva Sevilla.

Pablo Vázquez tampoco participó en el entrenamiento de ayer por la mañana. El central, que se retiró de la sesión del lunes pasado antes de tiempo, rebajó la carga de trabajo para estar en condiciones de cara al encuentro contra la Cultural. Tampoco estuvo sobre el césped Pablo Valcarce, con su futuro en el aire como posible candidato a abandonar la plantilla en este mercado, y que siguió un plan de trabajo individualizado, según informó el club.

Iván Barbero, que el lunes comenzó a trabajar de nuevo con el grupo cuatro meses después de lesionarse, volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros..

Fornos: “El Dépor va a estar peleando por todo”

El excanterano deportivista Quique Fornos será uno de los jugadores con pasado blanquiazul que se reencontrará el domingo con su club de formación. El otro es Javier Fernández Abruñedo, Bicho. “Se venía diciendo que el Dépor este año no, que estaba haciendo una mala primera vuelta y, sin embargo, ya está ahí con todos. Al final, el Dépor va a estar peleando por todo, por meterse en el play off y por todo, va a ser un hueso duro, vienen de, por lo menos, no perder en los últimos cinco partidos, que eso también les va a dar esa confianza de venir aquí”, indicó el defensa.

“Me formaron como futbolista y siempre estaré agradecido. Es un club que me ayudó en todo desde que me fui allí a vivir con 13 años y tengo muy buenos recuerdos de ellos”, añadió Fornos sobre su pasado en la cantera deportivista y su etapa en el Fabril antes de debutar con el primer equipo en Copa del Rey en el año 2013.