No ha sido una semana tranquila en Abegondo. El Deportivo dispuso de diez días entre el partido ante la Real Sociedad y la próxima visita a León. Un partido clave que ha quedado opacado por el mercado de fichajes de invierno y la salida de Ian Mackay. El vestuario se ha quedado sin su capitán e Imanol Idiakez explica que su marcha, cuya decisión dependió de Fernando Soriano, se debe principalmente al puzle de las fichas sénior: "No creo que el problema de Ian fuera de edad. Estaba en forma. Es un poco el puzle de las fichas. La salida de Ian y que venga un portero sub23 nos abre dos espacios".

Además, cuestionado por la despedida del cancerbero de O Ventorrillo, a la que acudieron los capitanes, quiso restarle importancia ya que se despidió previamente en el vestuario el martes: "Yo me despedí a nivel personal. Le di una despedida con los compañeros, hablé de Ian a los compañeros, todos hemos puesto en valor su calidad humana y su aportación. Era importante y todos le tenemos una gran estima”.

Idiakez, que halagó la figura del guardameta, cree que el vestuario es "adulto" y ha comprendido la marcha del capitán: "El mundo del fútbol funciona así. Si fuera por mí yo quitaría el mercado de invierno. Quitaría que echaran a los entrenadores. Pero no podemos decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esto, por suerte o por desgracia, es como funciona, y no queda mas que aceptarlo".

"Mackay, es un deportivista de corazón y de cuna. Agradecerle todo lo que ha hecho por el Dépor y su trabajo como capitán, ha dejado su semilla aquí" Imanol Idiakez

En su lugar llega Eric Puerto. Un chico de 21 años que debe "adaptarse" a la ciudad y sus compañeros, por lo que en León "jugará Germán Parreño" salvo que exista algún problema. De cara al partido, Idiakez descarta a Diego Villares, lesionado, aunque cuenta con que puedan reaparecer Berto Cayarga y Pablo Valcarce, ausentes toda la semana en los entrenamientos. Lucas Pérez, al margen hoy "por un golpe", entrenará el sábado y estará también en el Reino de León.

Quien también viajará, tras varios meses de lesión, es Iván Barbero. Idiakez recupera a su nueve antes de lo previsto. Poco a poco irá entrando en juego para aportar su granito de arena. Esta semana trabajó al ritmo de sus compañeros y estará a disposición del técnico easonense para disputar unos minutos: "Es una gran noticia la de Barbero. Después de una lesión tan larga va a necesitar su tiempo. Nos ha sorprendido lo bien que ha entrenado durante la semana. Es un chico muy valiente. Contentos porque nos pueda ayudar el domingo un ratito. Esperemos que se pueda poner con su mejor nivel".

Sobre el partido frente a la Cultural Leonesa, Idiakez explicó la importancia que tiene seguir sumando y creciendo. Más ante un rival directo: "Es un encuentro muy bonito. Va a ser un partido muy interesante. Un rival que está haciendo un temporadón, en casa es fortísimo, es un equipo valiente y que quiere tener el balón. Es un escenario parecido al de la semana pasada. Un planteamiento abierto y un buen reto. Ser capaces de mantener fuera de casa el rendimiento que estamos manteniendo, ser capaces de enfrentar a un rival de la parte alta y que de ganar nos acercaría".

Además, descarta que el Dépor se encuentre con más "urgencia" que su rival porque cree que es una palabra que provoca precipitación. "Es un partido importante, pero urgencia es una palabra que no me gusta", remarcó.

Preguntado por el mercado, Idiakez volvió a eludir un tema en el que prefiere no meterse: "La última decisión la tiene siempre Soriano. A veces mi opinión vale más o menos. No tengo la última opinión de nada, solo en mi casa. La tengo respecto a los partidos, pero en la configuración de la plantilla no la tengo yo. Mi trabajo no es dar altas y bajas. El responsable de los movimientos es Fernando. Cada uno asume su responsabilidad".