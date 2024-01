Han pasado 120 largos días desde que Iván Barbero disputó su último partido. Corría el minuto 14 de juego en el Reina Sofía y tras un centro de Davo que buscaba el segundo palo, el ariete de Roquetas del Mar sintió un pinchazo en su rodilla izquierda. El resultado, una lesión en el menisco que le dejó sin poder competir desde entonces. En aquel momento, el alcance del traspié que suponía para los planes de Imanol Idiakez era totalmente desconocido.

El Deportivo perdió gol, pero también parte de su plan alternativo, que poco a poco, por lesiones y sanciones, se fue desintegrando. Quizá por eso el técnico vasco definió su vuelta como “una gran noticia”. Tras completar toda la semana al ritmo de sus compañeros, podría volver a tener algunos minutos frente a la Cultural Leonesa. “Nos ha sorprendido lo bien que ha entrenado durante la semana. Es un chico muy valiente”, explicó Idiakez. Aunque habrá que tener paciencia para volver a ver su mejor versión. “Contentos porque nos pueda ayudar el domingo un ratito. Esperemos que se pueda poner con su mejor nivel”, concluyó.

Imanol Idiakez espera que Valcarce y Cayarga lleguen a un partido en el que no podrá contar con Diego Villares. Descartó la presencia del villalbés a falta de un entrenamiento en el que regresarán los dos extremos mencionados, al margen los últimos días, y Lucas Pérez, quien redujo cargas el viernes por un golpe. Ante las bajas, el easonense remarcó su confianza en Rubén López. “Está preparado”, remarcó. Aunque en lugar de José Ángel también podría entrar Jaime: “Oportunidad para otros. Yo tengo que buscar la mejor composición y tener el mejor rendimiento.

Idiakez también confirmó que el domingo cuenta con Germán Parreño. “En principio jugará”, respondió al ser preguntado por la portería tras la llegada de Eric Puerto. Un chico que “viene con ritmo de competir y ser titular” aunque necesitará “un tiempo para adaptarse” y conocer tanto a sus compañeros como el juego del Deportivo: “Estoy seguro de que tiene un buen nivel”.

La salida de Ian Mackay fue el tema al que más tiempo dedicó en la previa de la Cultural. Una decisión en la que la última palabra, como en todo el mercado, la tiene Fernando Soriano: “No creo que el problema de Ian fuera de edad. Estaba en forma. Es un poco el puzle de las fichas. La salida de Ian y que venga un portero sub 23 nos abre dos espacios”. Idiakez, que halagó la figura del guardameta, cree que el vestuario es “adulto” y ha comprendido la marcha del capitán: “El mundo del fútbol funciona así. Si fuera por mí yo quitaría el mercado de invierno. Quitaría que echaran a los entrenadores. Pero no podemos decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esto, por suerte o por desgracia, es como funciona, y no queda mas que aceptarlo”.

Manu Guill: “Cris Montes es del Eldense”

Manu Guill, director deportivo del Eldense, abrió de nuevo la novela del mercado invernal en torno al nombre de Cris Montes. El extremo tinerfeño tiene una oferta de renovación con el conjunto alicantino que de momento no ha aceptado. También una propuesta para unirse al Deportivo, bien en el actual mercado invernal, o bien a partir de junio. Sin embargo, todavía no hay acuerdo entre clubes por una clara diferencia de la tasación del futbolista.

“Es un jugador del Club Deportivo Eldense. Es cierto que a través de su representante nos ha manifestado que tiene una oferta importante del Deportivo de La Coruña, pero a nosotros como club no nos ha llegado ninguna propuesta formal”, explicó en Onda Cero. Además, Guill advirtió que, aunque la oferta de renovación está sobre la mesa, podría tener fecha de caducidad si el jugador canario no se decide. A lo que añadió que la paciencia de la entidad se está agotando por la actitud del futbolista: “Aunque seamos un club humilde, tenemos un límite y como club hemos hecho un esfuerzo grande por él con esta propuesta de renovación. Sobre todo lo que queremos es gente que esté comprometida con el proyecto. Todo futbolista que no cumpla estas premisas se llame como se llame a lo mejor deja de contar para el club en breve”. De momento, la cuerda se sigue tensando sin llegar a un punto común.