Jorge Martínez-Losa (Arnedo, La Rioja, 1999) acaba de aterrizar en A Coruña y redescubrir el frío del norte que tenía un poco olvidado después de media temporada en Palma, en el Atlético Baleares. Criado en la cantera de la Real Sociedad, le ha dado tiempo a instalarse de manera provisional en la residencia del club e ir conociendo a sus compañeros antes de poder debutar mañana (12.00 horas) contra el Avilés. El Fabril representa para él una oportunidad de dejar atrás una etapa marcada por varias lesiones graves en una rodilla que interrumpieron una carrera prometedor, con el aliciente de poder alcanzar la primera plantilla del Deportivo.

¿Cómo afronta regresar a un filial después de militar varios años en el de la Real Sociedad? ¿Es un cambio de mentalidad?

La idea que tenía cuando me trasladaron la propuesta era esa. El Fabril es una plataforma de soporte para el primer equipo y ahora están tirando de muchos jugadores. Para alguien como yo, que últimamente no había tenido muchas oportunidades, es un win-win para ambas partes. Para el club por tener alguien con más veteranía que le pueda aportar algo más de cara a la competición y para mí para volver a encontrarme con el jugador que creo que soy.

¿Cómo fueron estos años marcados por las lesiones?

Han sido difíciles. En Calahorra estaba muy a gusto, además estaba cerca de casa y vivía con la familia, pero el fútbol tiene estas cosas. Las lesiones aparecen y las tienes que afrontar. Es verdad que a raíz de la segunda lesión me ha costado más. A veces si no aciertas con el sitio y el lugar es difícil encontrar la continuidad. Eso es un poco lo que estoy buscando aquí, decir: ‘Aquí estoy yo y no me he ido nunca’.

El año pasado en la UD Logroñés volvió a recaer de la rodilla, con el equipo en una situación deportiva muy delicada...

Fue muy duro. Fue como la primera lesión, un shock. La tercera lesión fue un rechazo de la plastia que utilizaron en la operación de la segunda y decidimos que lo mejor era operarse y empezar de cero.

¿Cómo vivió una situación así, en un momento inicial de su carrera?

Es duro, pero también me ayudó a ver el fútbol desde otra perspectiva, a hablar con la gente, a conocer diferentes puntos de vista, a trabajar la mentalidad... Estas lesiones me han ayudado a prepararme psicológicamente y estoy más preparado ahora que hace tres o cuatro años. Por muchas lesiones que haya tenido creo que soy un afortunado, soy capaz de vivir de lo que realmente me gusta y no pierdo la ilusión de ser un jugador profesional.

¿Recurrió a ayuda para gestionar todos esos momentos?

Sí lo hice, pero no lo veo como recurrir a ayuda porque estás mal, sino como una parte del entrenamiento más. Así como entrenamos las finalizaciones y la salida de balón, es una parte más de la preparación del jugador. A raíz de la primera lesión me di cuenta de que era importante y también mi entorno me trasladó que podíamos empezar a trabajar con un coach. Llevo muchos años con él y en estas situaciones por ejemplo, en las que llegas a un sitio nuevo, intentas abordar una serie de pequeños objetivos y tareas para afrontar situaciones del día a día, no solo de las lesiones.

¿Con qué metas llega al Fabril?

Yo lo que quería era jugar y aquí es muy buen sitio para hacerlo e intentar mantener la categoría, que es muy importante para seguir surtiendo de jugadores al primer equipo. A la vez también egoístamente coger minutos, sensaciones, volver a hacer goles y el día de mañana no se sabe lo que puede pasar.

Firma con el Fabril, pero con el atractivo de alcanzar el primer equipo a pesar de que no está en el mejor momento deportivo de su historia...

Cualquier jugador ahora mismo de Primera Federación e incluso de Segunda no tendría dudas de venir aquí. Mentiría si dijese que no me gustaría jugar en el primer equipo, pero es un objetivo que tengo ahí al fondo. Ayudar al Fabril es lo que va a hacer que el día de mañana pueda tener una posibilidad de estar ahí.

¿Qué le transmitieron desde el club? ¿Qué esperan de usted?

Sobre todo que querían un jugador de soporte en la estructura del Fabril. Me dijeron que podría ser alguien importante, con un perfil de delantero diferente al que ahora mismo tienen. Que el entrenador tenga diferentes opciones a la hora de preparar los partidos contra rivales diferentes.

Coincidió en la categoría con el Deportivo en su etapa en el Calahorra, ¿cómo se veía desde fuera lo que le sucede al club?

El Dépor es un club que tiene todos los años casi 30.000 socios. Simplemente eso ya te habla de la magnitud de un equipo como este. Es un equipo que ahora está en Primera RFEF, pero con una estructura de Primera División. Eso a cualquier jugador le llama la atención. Para mí el Dépor sigue siendo el Dépor, sin importar la categoría en la que esté. Si no es este año será el siguiente, pero volverá al lugar en el que merece estar. Ya no solo por el club que es, sino por la gente. Desde que vine ves que todo el mundo es del Dépor. Lo ves en la calle. Eso es algo bonito vivirlo.

Estuvo muchos años en la Real Sociedad, que pasó por una etapa parecida y su plan fue apostar por la gente de la cantera. La idea del Deportivo es parecida, ¿qué se necesita para que salga bien?

La Real en esa situación, cuando bajó a Segunda, se encontró con el mismo problema: la deuda, no poder traer jugadores que realmente querían... Hicieron una apuesta muy grande por la gente de la casa y les salió bien. A partir de ahí han ido evolucionando ese modelo poco a poco a lo largo de los años e igual ahora no somos conscientes porque vemos a la Real en la Champions y jugando Europa varios años seguidos. Eso ha sido un proceso largo, pero siempre intentando que sea ascendente. Aquí se trabaja muy bien con la cantera, se les están dando oportunidades a muchos chicos del filial y están respondiendo bien. Si a eso le añades que eres un equipo con capacidad de atraer jugadores de calidad, es una buena fórmula.