Imanol Idiakez cita a 20 jugadores para el enfrentamiento ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Eric Puerto e Iván Barbero son las dos novedades importantes tras la salida de Ian Mackay y la baja por sanción de José Ángel, a la que se suma la ausencia de Diego Villares, lesionado. El técnico vasco cita también a David Mella, Rubén y Jairo. Este último, habitual con el Fabril, no podrá jugar por la mañana frente al Real Avilés.

Partido clave para un Dépor que necesita ganar y seguir escalando en la clasificación. La Cultu, tercera clasificada con 24 puntos, aventaja en cinco a los coruñeses, en racha tras tres victorias en los últimos cuatro envites. Imanol Idiakez tendrá que recomponer un centro del campo en el que no estará José Ángel, quien fue expulsado en la pasada jornada. Es la segunda vez que el andaluz se pierde un partido por esta circustancia. La primera, frente al Tarazona, fue por acumulación de cinco tarjetas. Entonces entró Jaime Sánchez en el once titular. El chiclanero también regresa a la lista de convocados tras una lesión que le apartó del último duelo ante la Real Sociedad B. El zaguero podría regresar al medio del campo, junto a Salva Sevilla, aunque la duda está también entre el fabrilista Rubén López, y Hugo Rama. No estarán en la citación ni Berto Cayarga ni Pablo Valcarce, ausentes varios días de la semana por problemas físicos.

Cuatro meses después de lesionarse, Iván Barbero regresa a una convocatoria. El delantero es el otro 'fichaje' invernal. Cayó frente a Unionistas en la cuarta jornada y su recuperación ha sido rápido. Podría disputar algunos minutos, aunque no será de la partida. La otra novedad la representa Eric Puerto, nuevo portero del equipo. El guardameta de 21 años se incorporó el martes a los entrenamientos y ya es uno más en el vestuario. Eso sí, Idiakez adelantó que jugaría Germán Parreño.