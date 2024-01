En León se escribe la historia. Lo dicen los antecedentes, lo dicen las apreturas del Dépor, lo dirán las gradas. Una alegre y propositiva Cultural Leonesa, rival directo con Bicho y Quique Fornos en sus filas, amenaza en su estadio (18.00 horas, FEF TV) al equipo coruñés en un mes decisivo para sus aspiraciones. No puede fallar y le esperan todos los equipos de arriba. Superó a la Real B en un partido agónico, llega al Reino de León y luego recibirá a la Ponferradina y viajará a Vigo para medirse al líder Celta Fortuna B. All-in. Todo con nueve puntos de desventaja. En el alambre, donde mejor ha respondido.

Una nueva situación límite es la que se encontrará esta tarde. Como en Barcelona, como en O Carballiño. Salió vivo en esas dos ocasiones el Dépor, salió vivo Idiakez, quien tendrá a dos fichajes en el banquillo: Eric Puerto e Iván Barbero. Le llena mucho más el regreso del delantero. Una lesión que, según ha confesado, le rompió por la mitad el proyecto y el plan de juego de un equipo que pareció salir lanzado de Lugo (0-3). Desde entonces sigue reciclándose y hoy no será una excepción. Las bajas de José Ángel y Diego Villares tensionan sobre manera la media del Dépor. El técnico ha tenido semana y media para darle vueltas y vueltas y esperará hasta los instantes finales para tomar una decisión. Jaime suplirá a José Ángel y Salva Sevilla es fijo. La duda es si apostará por el recorrido de Rubén López o el último pase de Hugo Rama. Juegue uno u otro será distinto el Dépor que salte al terreno de juego ante unos 2.000 aficionados blanquiazules. Solo a Lugo fueron más seguidores, siempre listos para empujar a su equipo.

La historia reciente añade picante al duelo. Los Cultural-Dépor en el Reino de León de los últimos años marcan tendencia. Hace dos el equipo coruñés se llevó un duelo vibrante antes de Navidad con un gol de Miku sobre la hora que cerraba el 2-3. La grada celebraba un ascenso anticipado que se lo acabó llevando el Racing de Santander. En la liga pasada no hubo tanta felicidad. En un duelo de intercambio, salió trasquilado tras un gol de Tarsi Aguado que puso el definitivo 1-0. Llegaban los primeros pitos para Óscar Cano en un Deportivo que perdió comba con la zona alta. Se estaba madurando un nuevo naufragio.

En el manual de supervivencia ese en el que se ha instalado el Dépor, tendrá hoy una nueva prueba en la que no existe un mañana. La Cultural no renunciará a la pelota y el Dépor tampoco la necesita tanto porque le gusta más presionar, transitar y golpear, aunque pierda al que más le ayuda en todas esas facetas: Diego Villares. No será un ecosistema incómodo para los coruñeses que se enfrentan a uno de los mejores locales de la Primera RFEF: 21 de 24 puntos en casa. Partido grande y definitorio en León. Como siempre.