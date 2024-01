Fernando Soriano está inmerso estos días en un "complicado" mercado de invierno, según sus propias palabras. El director de fútbol del Deportivo tan solo ha cerrado por el momento la incorporación de Eric Puerto para la portería después de la salida de Mackay y negocia por el Arenteiro por Luis Chacón después de que al club se le escapara Cris Montes. Al capítulo de incorporaciones se suma la irregular marcha del equipo, que cerró la primera vuelta de la temporada el domingo con una derrota en León que lo deja a diez puntos del liderato. A pesar de ello, el responsable de la parcela deportiva continúa apostando por Imanol Idiakez y hace autocrítica.

"Soy el máximo responsable de la parcela deportiva y para nada quiero escabullirme. Todos queremos dar más", respondió sobre el rendimiento del equipo en este mercado de invierno y el futuro de Idiakez. Soriano garantizó que el técnico seguirá pase lo que pase contra la Ponferradina el domingo en Riazor (19.00 horas). "Hemos demostrado la confianza que tenemos en el míster. Hemos recuperado situaciones difíciles y la confianza la habéis visto", subrayó.

Los números, sin embargo, juegan en contra del equipo, pero el director de fútbol insistió en que mantiene la confianza en mejorar los resultados en la segunda vuelta. "Tenemos mucho que mejorar. Veo el sacrificio, la insistencia del entrenador, veo un equipo unido… En ese sentido tengo confianza para hacer mejores números", destacó.

La idea de Soriano era corregir las carencias del equipo en este mercado de invierno, pero las incorporaciones se están atragantando más de lo esperado. Consumido más de la mitad del mes de enero tan solo ha llegado el portero Eric Puerto, presentado esta mañana en Abegondo. El director de fútbol asume que le gustaría haber avanzado otras operaciones, pero insistió en que se trata de un mercado "complicado". "Me hubiera encantado decir que el 1 de enero estaba todo hecho, pero dentro del mercado depende no solo de los jugadores sino de otros clubes. No es sencillo cerrar jugadores. Tenemos nuestra cantera y nuestro Fabril, que nos está dando soluciones. Queremos tomárnoslo con calma, porque la precipitación no es buena en este sentido", reflexionó. "Estamos intentando mejorar la plantilla, siempre sabiendo que es un mercado complicado y no se puede hacer lo que uno quiere", añadió.

Soriano no se quiso detener en nombres propios, como el de Luis Chacón, y no descartó que se puedan producir más rescisiones como en el caso de Ian Mackay, aunque afirmó que no es su preferencia. La salida del portero coruñés ha protagonizado por ahora el mercado y el director de fútbol aclaró cómo se produjo. "No es fácil decirle a alguien que tenía que salir, y menos a una persona que quería tanto a este club. Él decidió todo. Puedo decir que el presidente estuvo aquí el día anterior y qué duda cabe que las cosas se pueden hacer mejor. No es fácil porque decirle a alguien que no se cuenta con él", apuntó acerca de la despedida de Mackay, en la que no estuvo presente.