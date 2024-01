Iano Simao, con ofertas y a la espera del Dépor

Cuando Imanol Idiakez facilite esta mañana la lista de convocados del Deportivo-Ponferradina no habrá ningún lateral zurdo nato entre los más de 20 citados. Alberto Retuerta lleva meses de baja y no se sabe cuándo volverá, y Balenziaga, renqueante físicamente, se perderá el partido por sanción. Eso sí, no es la única opción que hay en Abegondo para cubrir el 3, ya que con Iano Simao, lateral del Fabril y de 24 años, existe cierta unanimidad en el club en que podría asumir el reto, pero el futbolista de Guinea-Bissau se encuentra en una especie de limbo en este mes de enero. No puede alternar ambos equipos, porque no es sub 23 (nació en 1999), pero se entrena con el primer equipo, mientras la Segunda RFEF parece habérsele quedado pequeña si se atiende a sus actuaciones de cada fin de semana. Al Deportivo no le importaría, ni mucho menos, hacerle hueco en la plantilla con los mayores. El problema es que anda con las fichas sénior contadas. Todo cuando el ex del Choco despierta interés en el resto de equipos con el mercado de invierno abierto.

Hugo Rama: “Nadie está dando el nivel que tiene que dar un jugador del Deportivo” Iano Simao vive su tercera temporada en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Tardó en debutar con el Fabril, en gran parte, por problemas burocráticos y se fue adaptando poco a poco al equipo y a la posición de lateral izquierdo, ya que antes jugaba más adelantado. La segunda campaña fue de eclosión y el club blanquiazul apostó por renovarle por una temporada, a pesar de que no era sub 23, con el caramelo de que iba a tener protagonismo asegurado en Segunda RFEF. Ya contaba entonces con ofertas y el interés de otros equipos no ha hecho más que acrecentarse y subir el nivel de los pretendientes con el paso de los meses. Hay conjuntos de la zona alta de Primera RFEF que le quieren para ya, también desde Portugal le han presentado propuestas, incluso algún filial se ha interesado por sus servicios, aunque en esos equipos se encontrarían con las mismas trabas que en el Deportivo. El club sabe que existen estas propuestas en la mesa del jugador. Borja Valle: "Un día le dije a Salva Sevilla en un córner: 'Te tengo mucho rencor" Sudoku de fichas Iano Simao quiere hacerse un hueco en el estadio de Riazor y la situación es propicia en este mercado de invierno, pero el club, maniatado, está dilatando su situación. Con la salida de Ian Mackay y la llegada de Eric Puerto, ha liberado dos fichas sénior que pretende que sean para el extremo o segundo línea y para el delantero que estableció como prioridades antes de que empezase 2024. Para inscribir al fabrilista con los blanquiazules en Primera RFEF, tendría que encontrar un 9 o un 7 sub 23 o dar salida a otro jugador de la actual plantilla. Cayarga y Valcarce tienen la puerta abierta, aunque no resulta sencillo encontrarles acomodo en otro conjunto o acordar con ellos una salida amistosa, ya que ambos disponen de contratos firmados hasta el 30 de junio de 2025. Así fue la primera vuelta: La desdibujada libreta del Deportivo Ante esta situación, la necesidad de reforzarse en la posición de 3 y que se han enquistado el resto de entradas y salidas, el Dépor rastrea, de momento, el mercado de laterales sub 23 para sustituir a un Alberto Retuerta, con un futuro incierto y que sabe, de boca del club, que en cualquier momento pueden darle de baja para disponer de su ficha. Mientras tanto Iano Simao, que acaba contrato con el Deportivo en el mes de junio, aguarda acontecimientos. El club coruñés no le abrirá la puerta con facilidad en este mercado, acabe jugando en el primer equipo o en el Fabril. Mientras tanto, Imanol Idiakez tendrá que improvisar el domingo un lateral izquierdo cuando tiene uno en casa que da el nivel.