Al Fabril le espera esta tarde (16.00 horas) un hueso duro de roer en la visita al Rayo Cantabria. El filial del Racing de Santander ya le amargó en su visita a Abegondo en la primera vuelta y, además, el conjunto de Óscar Gilsanz se presentará al duelo con una defensa de circunstancias.

Marotías y Puerto, la pareja de centrales titular del filial blanquiazul, han sido reclutados por Imanol Idiakez para el duelo del primer equipo contra la Ponferradina y, además, Pereira está lesionado. No es una novedad que el Fabril haya tenido que convivir casi todos los fines de semana con las necesidades de la primera plantilla, pero esta jornada a Gilsanz le tocará hilar muy fino.

Para el centro de la defensa cuenta con Somolinos, prácticamente inédito en el último tramo de competición, y ha reclutado al juvenil Vilela, aunque Barba y Brais Val podrían jugar en esa posición.

Muchos condicionantes ante un rival fuerte que merodea la zona de play off con 28 puntos y que en la primera vuelta se mostró muy superior al Fabril en Abegondo. Fue el único rival, quizá junto con el Pontevedra, que pasó por encima al filial blanquiazul. Porque el equipo de Gilsanz no le ha perdido la cara a la competición, a pesar de que los resultados no le han hecho del todo justicia a sus méritos. Las bajas le han penalizado en exceso y también la falta de contundencia en las áreas.

La semana pasada respiró con una victoria muy importante ante el Avilés en un duelo directo, pero necesita seguir sumando para alejarse de la zona peligrosa de la tabla y descontar puntos hacia la permanencia.

Gilsanz recupera esta semana a Jairo Noriega, pero seguirá sin poder contar con Rubén López. La vuelta del primero le permitirá contar con una referencia más arriba junto a Vilán, Mati Castillo y Nájera, autor del tanto de la victoria contra el Avilés la semana pasada.

Un triunfo permitiría al Fabril mirar un poco más arriba en la clasificación e instalarse en una buena dinámica. El Rayo Cantabria llega, además, en un momento de dudas después de encadenar cuatro jornadas sin ganar. Gilsanz, sin embargo, no se fía: “Es un rival que lleva casi toda la primera vuelta metido en puestos de play off. Ojalá estuviésemos nosotros en esa irregularidad. Es un equipo construido para estar en play off e intentar llegar a Primera Federación”.