Ainhoa Marín (Badalona, 2001) cumple su tercera temporada en el Deportivo Abanca convertida en una de sus referencias. Después de un inicio de temporada accidentado por la operación de rodilla a la que se sometió al final del curso pasado, la jugadora blanquiazul ha ido recuperando sensaciones con el paso de las jornadas. Este mediodía en Abegondo (12.00) el equipo recibirá al Espanyol en un duelo por el liderato entre los dos principales aspirantes al ascenso.

¿Cómo está del golpe que sufrió la semana pasada contra el Atlético de Madrid B?

Vi las estrellas. Volví al campo, pero di dos pasos y sabía que ya no podía. Al principio pensé que no podría jugar esta semana, pero después de las pruebas ya me tranquilicé.

¿Los dolores con los que jugó la temporada pasada por la rodilla ya los ha dejado atrás después de la operación?

Desde antes de Navidades ya notaba que había vuelto, que tenía perfecta la rodilla, que estaba trabajando bien, que se estaban viendo los resultados y que ya me atrevía más, que estaba haciendo cosas un poco más diferenciales. Me estaba viendo con confianza y que rendía.

¿Tenía dudas por el rendimiento que podía dar en su regreso?

Lo peor era esa incertidumbre de ver cómo avanzaba la lesión, qué había que hacer para que avanzara bien... Eso lo he llevado bastante mal, pero soy una persona bastante impaciente. Esa impaciencia de ver que de una semana a otra quedaba bastante para que todo mejorase me ha tenido con incertidumbre.

¿Cuál era su temor?

Tener siempre la molestia, porque después de la operación tenía un dolor muy punzante que no me permitía hacer algunos gestos, como un pase atrás o algún regate. Me tenía que cohibir constantemente en el partido y sabía que no estaba rindiendo a lo que yo creo que es mi máximo. Tenía ese miedo de estar siempre con esa molestia y de no recuperarme bien, pero al final era paciencia y seguir trabajando.

Es una jugadora que suele ser atrevida, ¿notaba que le limitaba?

Por eso el miedo. Sabía que no estaba rindiendo bien y que me faltaba. Seguramente aún me falte, pero tengo la suerte de que el cuerpo técnico cuenta conmigo y me da minutos. Esa mejora la voy a encontrar en el campo.

¿Cómo gestionó ese temor?

Llegó un momento en el que me di cuenta de que mis pensamientos no eran los adecuados. Sabía que no estaba rindiendo al cien por cien y no era solo por la rodilla, sabía que también los pensamientos que tenía y que no me sentía preparada para el partido estaban influyendo. A partir de ahí empecé con un psicólogo deportivo y poco a poco estoy entendiendo muchas cosas. Yo había probado antes, pero nunca había terminado de conectar. Ahora estoy muy contenta por encontrar a uno que me está ayudando. Me siento muy preparada con las herramientas que me da y me motiva.

A pesar de que reconoce que no se encontraba al cien por cien Irene Ferreras ha seguido confiando en usted...

Sí. A veces hasta pensaba si me merecía esa confianza, porque sabía que en muchos momentos no estaba bien y seguramente otras jugadoras a nivel físico y de rendimiento estaban mejor. Siempre he sentido esa confianza y me alegra. Supongo que algo bien he tenido que hacer estos años (ríe).

También se ha ido convirtiendo en una de las jugadoras más queridas, ¿lo ha notado?

Siempre he sentido ese cariño. Alguna compañera me ha comentado que cuando piensan en el Dépor piensan en mí como jugadora. Eso es algo nuevo para mí, no sabía que podía generar eso en la gente y en el público. Sobre todo me motiva.

Cumple su tercera temporada en el equipo, siempre con la meta de un ascenso que se ha resistido y que ha estado muy cerca, ¿cómo lo ve este año?

Vine aquí con un objetivo y a día de hoy está más claro. Espero que pase este año y si no lo seguiremos intentando. Lo tengo muy claro porque después de tantos años quieres a este club de una manera muy por dentro. Me encantaría subir con el Dépor a Primera y jugar con el Dépor en Primera, pero no es lo mismo ser de Primera que estar en Primera. Siento que aquí en el Dépor somos de Primera, es algo que te hace sentir futbolista y ya me hace estar orgullosa de donde estoy.

¿Ha tenido ofertas?

No quiero escuchar nada. Estoy muy centrada en que tiene que ser este año [el ascenso] porque tenemos un grupo de jugadoras muy bueno que están haciendo las cosas muy bien.

¿Va ser una carrera entre el Dépor Abanca y el Espanyol?

El Barça B va a estar arriba luchando con nosotras. El Alhama también. Creo que compararnos con los otros equipos o mirar las distancias es un error que cometimos los otros años. Es algo en lo que hemos mejorado.

¿Cómo de importante es este partido para el objetivo?

A todos los partidos les otorgamos la misma importancia. Le damos la necesaria. Yo personalmente la equilibro porque eso te va hacer exigirte siempre de la misma forma.

Tiene pasado en el Espanyol, ¿es especial reencontrarse con un equipo en el que se formó?

Me gusta porque me recuerda un poco mis inicios tocando un poco la élite. Recuerdo muy buenos momentos, de hecho Inés [Altamira] y yo recordamos esa etapa. Siento que cada vez que juego contra el Espanyol es un partido especial.

¿Ha cambiado mucho desde aquella etapa?

Me siento muy orgullosa del proceso que he llevado, básicamente porque desde hace un tiempo he empezado a ser consciente de lo que puedo ser capaz. Siento que muchos años vivía inconsciente, que salía al campo y ya está. Muchos años he sido inconsciente de mi juego, de lo que hacía y de lo que no. Reconocer un poco todo eso me hace estar orgullosa.

¿Ese proceso lo ha hecho en solitario o también con la ayuda de compañeras, cuerpo técnico...?

Todo el mundo me ha ayudado. Tener a mi padre que me critica, siempre de manera constructiva, y empezar a entender lo que me está diciendo y cuando veo fútbol ha sido importante. La figura del psicólogo ha sido muy importante y el querer definirme yo misma como jugadora también.