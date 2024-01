Jaime Sánchez vive un momento dulce en el Deportivo tras dos titularidades en las que, de mediocentro y de lateral, rindió a buen nivel. “Me encontré bien y también salió el partido perfecto”, explicó sobre un encuentro ante la Ponferradina en el que se sintió “muy arropado” por sus compañeros. Aunque lo que más le pesa es que está “encantado” de poder sumar minutos y estar a disposición de Imanol Idiakez.

Este fin de semana, el cuadro coruñés se enfrenta al Celta B. “Es un partido más, uno importante”, destacó, intentando quitar hierro a la rivalidad entre ambas escuadras. Será un encuentro en el que el césped no estará en óptimas condiciones, aunque es un condicionante que afecta a todos y no solo a los visitantes: “Condicionará a ambos equipos. No le damos mucha importancia. Si está mal, nos adaptaremos”.

Tras la victoria ante la Ponferradina, la afición vuelve a ilusionarse con el posible ascenso. Una montaña rusa de emociones que cree que deben calibrar con naturalidad: “En el vestuario lo vivimos con tranquilidad”.