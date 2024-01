Pablo Martínez, Berto Cayarga y Balenziaga, los dos primeros tras lesión y el último después de sanción, son las grandes novedades de la lista de 20 futbolistas se llevará mañana Idiakez a Vigo para medirse al Celta B. No está Iano Simao, que de momento no ha sido inscrito, con lo que Eric Puerto, quien aún no ha debutado, es el único fichaje entre los expedicionarios. El club coruñés también espera a Luis Quintero, que sí estará en el banquillo del Amorebieta este fin de semana ante el Cartagena.

Paris Adot, Retuerta, Martín Ochoa, Alberto y Pablo Muñoz, tras marcharse hace días cedido al Atlético Baleares, son las bajas. Mella y Rubén, únicos fabrilistas.