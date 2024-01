El mes de enero que le podía matar le ha dado vida. Fueron cuatro descargas de desfibrilador desde el inicio de 2024 (Real Sociedad B, Cultural, Ponferradina y Celta Fortuna) en las que en algún momento estuvo más para allá que para acá. Pero ahora este Dépor está más vivo que nunca. A cinco puntos del líder. En el enésimo ejercicio de supervivencia y con el fútbol justo, se agarró al balón parado y a sus niños de Abegondo para doblegar a un Celta Fortuna con unas hechuras extraordinarias, al que le faltó acierto en el remate. Donde falló Alfon sí que acertó Pablo Vázquez. Y, no sin algún sobresalto marca de la casa, logró cerrar el partido gracias a una cabalgada y gol de Rubén López. Se suma el de Silleda a la fiesta continua que vive el deportivismo con Mella y Yeremay. Los niños salvando la papeleta. Otra vez.

No se atrevió Idiakez con Dani Barcia. El técnico prefirió la contundencia y la pierna fuerte del francés antes que la fluidez y claridad del canterano en la salida. También regresaba Balenziaga, con lo que Ximo Navarro se cambiaba de banda. Poco tocaba el técnico, aunque su equipo cogía otro color, más oscuro. Por todo. Por el escenario, por el césped, por el rival... Esa facilidad para apretar, para sacar la pelota y para ahogar de manera intensa que lució ante la Ponferradina ya no eran lo mismo. El filial, por su parte, se mostró como un gran equipo. Por materia prima, por trabajo de los cachorros celestes, también de su técnico. El campo era un patatal, pero sacaban la pelota de maravilla. Bien escalonados, con confianza y con velocidad y primer toque, desarbolaron a los coruñeses en muchas fases del primer acto. Eran vértigo, también pausa. No amasaban la pelota, tampoco la rifaban. Todo intención y colmillo.

El Dépor también esgrimía sus armas en un duelo lleno de ritmo de vértigo, de transiciones. Apretaban alto, defendían a muchos metros, ninguno necesitaba la pelota sí o sí. Al equipo coruñés le incomodaba esa presión al hombre que ya le hizo el Celta en la primera vuelta, esa capacidad para ahogarles. Entre eso, el campo y que estaban Pablo Martínez y Balenziaga y no Barcia y Jaime, el Dépor estaba extraviado en esa faceta. De ahí partía, en gran medida, su desorganización. Las hechuras de un equipo y otro no se parecían en nada. Al Dépor no le importaba mandar pelotas en largo, aunque tampoco tenía a un Barbero en zona ofensiva. De las pocas que ganaba era gracias al cuerpeo de Davo o a segundas jugadas. Pillado por pinzas.

Yeremay hacía la luz

Eso sí, cuando llegaba a tres cuartos, el Dépor era otra historia. Ahí Mella hacía daño, Yeremay inventaba. Controles, pelotas orientadas... Una maravilla. Era como si al Deportivo todo lo anterior le sobrase. De paso, también echaba de menos a Lucas Pérez, quien no estaba. Parecía que iba caerse, que sus tacos y el césped estaban en eterna disputa, que estaba inestable. El coruñés ni ayudaba en la zona de finalización ni en la de creación. Peleado con el mundo.

Así empezaron a llegar las ocasiones. Pablo Vázquez se llevó una amarilla en plena acometida viguesa y Miguel Román, instantes después, mandó una pelota al palo. Minuto 21. Parreño ni la olía, se salvaba un Dépor que lograba, por fin, revivir a la media hora. Fue cuando Pablo Vázquez casi marca en un saque de esquina y cuando puso en aprietos a su rival en una serie de jugadas en campo vigués. Fueron los mejores minutos blanquiazules, hasta el descuento. Pero ese mejor tono no le libró de un susto mayúsculo. Pablo Martínez salvó el 1-0 en una corrección antológica ante una jugada de Alfon y Pablo Durán. Celta B y Dépor llegaban empatados y exhaustos al descanso. Se habían vaciado.

La segunda parte se serenó. Fue como un pacto tácito o un plan compartido, aunque fuesen rivales. Nadie podía aguantar ese vaivén y más con un campo en un estado tan justo. Bajó por ritmo y por nivel futbolístico y ahí el Dépor encontró algo más su espacio, aunque sin crear ocasiones claras de verdad. Tenía más la pelota, se le veía más asentado en campo contrario ante un Celta Fortuna expectante. Yeremay abandonaba por momentos la banda para participar en la elaboración y Lucas Pérez se alineaba con Davo para intentar hacer daño unos metros más adelante. El coruñés, que seguía en gran medida desaparecido, caía a banda para mandar centros tensos que nunca encontraban ni medio rematador. No tenía el Dépor en esa zona futbolistas con facilidad en los últimos metros.

El filial vigués parecía adormecido, pero en un zarpazo Alfon aprovechó una pérdida de Ximo para poner a prueba a Parreño. Ya había empezado el carrusel de cambios. Y el Dépor, como siempre y haciendo de sus males una virtud, hizo el 0-1 en una jugada a balón parado. Ya había avisado en dos ocasiones Pablo Vázquez y a la tercera no falló. Mal despeje de la zaga y le pegó con el alma a una pelota suelta en el área. Minuto 73, al Dépor se le abría el cielo.

El filial quiso rehacerse, pero había sido un golpe duro. El Dépor ganaba, se lo creía. Había espacios para hacer el segundo en una contra. Pudo ser la gloria para Hugo Rama en el minuto 80, mandó su remate a las nubes con todo a favor. Finalmente, el que acaparó los focos fue Rubén López sobre el tiempo. Minuto 89, 0-2. Acompañó y remachó en un tiro cruzado al palo. Golazo. Beso al escudo y alegrón de su vida. Los niños, los que siempre salvan. Manu Garrido y el propio Dépor le pusieron picante en el descuento con el 1-2. Esta vez no iba a ser como en Fuenlabrada. La historia había cambiado, está empezando a cambiar.