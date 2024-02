El Dépor dio por clausurado con tres fichajes, la promoción de Iano Simao (dorsal 2) procedente del Fabril y la de David Mella (3) un mercado de enero que se desarrolló a dos velocidades. Arrancó con el movimiento inesperado de la salida del capitán Mackay y la llegada del portero Eric Puerto, pero después hubo que esperar hasta esta última semana para concretar más incorporaciones.

El delantero Raúl Alcaina y el extremo Luis Quintero completan la nómina de refuerzos y dejan una plantilla larga con todas las fichas están cubiertas. Valcarce y Cayarga, señalados al comienzo del mercado como posibles bajas, no encontraron destino y Retuerta rescindió su contrato de mutuo acuerdo para irse al Hércules. Su plaza sub 23 era obligatorio cubrirla, no encontró el club un pivote bajo esa premisa y la ha heredado David Mella, plenamente integrado en el primer equipo desde el comienzo de la temporada.

Cayarga y Valcarce

“Se han barajado diferentes opciones, pero ellos no han contemplado la opción de salir. En el club vemos que tienen espacio para poder estar con nosotros y ese ha sido el contacto que hemos tenido”, expuso el director de fútbol deportivista, Fernando Soriano, sobre Valcarce y Cayarga en su comparecencia sobre el desarrollo del mercado invernal.

Soriano se dio por satisfecho a pesar de las operaciones frustradas, especialmente las de Cris Montes y Luis Chacón, objetivos prioritarios que chocaron con las exigencias de sus clubes. “Son situaciones de mercado. Hay un momento en el que Chacón podía ser opción real. Se pregunta, pero las condiciones eran inasumibles para el club. Tal vez lo peor, lo que me disgustó, fue la exposición pública. Yo si llamo a alguien de forma privada, me gustaría que fuera privada”, reflexionó sobre las negociaciones por el mediapunta eumés con el Arenteiro.

🍍🔢 Estes son os dorsais d #OSNOSOS para o que resta de temporada. pic.twitter.com/LnpSFqa6MJ — RC Deportivo (@RCDeportivo) 1 de febrero de 2024

“Entendemos que es una plantilla más competitiva”, afirmó el director de fútbol, que dio por alcanzados los objetivos. “Se ha cumplido en cuanto a posiciones, porque buscamos a alguien de arriba para competir con Barbero o Davo. Alcaina cumple esa necesidad. Luego en la derecha Luis nos va a aportar ese talento que se buscó en el mercado”, argumentó Soriano.

La promoción de Iano procedente del Fabril para competir con Balenziaga en el lateral izquierdo completa la lista de movimientos del club en este mes de enero. El jugador guineano obtiene premio así a su sobresaliente rendimiento con el filial a lo largo de esta temporada. “Iano ha demostrado con creces que el Fabril es una barrera que ya ha superado y que debe dar un paso más. A ver si lo que ha aportado es capaz de hacerlo en el primer equipo”, destacó Soriano.

El máximo responsable de la parcela deportiva también se detuvo en el paso adelante que ha dado el grupo en el mes de enero, con tres victorias ante rivales de la parte alta de la tabla (Real Sociedad B, Ponferradina y Celta Fortuna). “El equipo ha dado un paso más, pero no hemos hecho nada. Nos hemos acercado. Si no seguimos así, nos volverá a pasar. El equipo concede muy poco, pero el otro día [por el partido contra el Celta Fortuna] con 2-0 bajas un pelín y te marcan. No hay rival fácil. Minuto a minuto y 100% en cada momento”, subrayó. “Todos han subido el nivel, del primero al último”, añadió el director de fútbol.