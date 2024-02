Yeremay Hernández fue protagonista por su fútbol y por su gol, también porque Riazor quiere que esté toda la vida en el césped. En ese sentido, el director deportivo Fernando Soriano pretende ampliar su contrato, él no está inquieto con esa circunstancia. “Acabo de renovar y estoy contento. Tengo un año más y si subo, otro más y estoy tranquilo y a gusto. Voy a estar aquí muchos años, no hay problema”, reconocía entre bromas para poner serenidad.

Está encantado por él y por los que les han acompañado desde Abegondo, sobre todo, Mella y Rubén López: “Trabajan muy bien. Cada vez más jugadores están preparados. Estar en el primer equipo es un sueño para todos. Se lo merecen”. Se detiene, especialmente, en el zurdo con el que comparte titularidad. “Me entiendo muy bien con Mella, estoy contento por él. Trabaja muy bien y se merece lo que está consiguiendo. Da gusto verlo entrenar y jugar con él”, razona antes de comentar lo que supone para él su estreno goleador: “Mis compañeros me estaban haciendo bromas porque era el primer gol. Mi objetivo es sumar, los tantos llegarán. No me preocupan los números. Quiero acabar la temporada de la mejor manera y ascender”.

El grancanario estaba radiante por las prestaciones de él y sus compañeros en el duelo: “Estoy muy contento por el trabajo del equipo y porque estamos sacando las victorias, y por el juego”.