Barbero teje nuevas sociedades

La patada de Davo a un defensor del Fuenlabrada no hizo más que acelerar un proceso que era inevitable: el regreso de Iván Barbero al once, la cuadratura del circulo táctica de la apuesta futbolística de Idiakez. Su lesión requería un proceso, ir paso a paso para que la articulación cogiese tono, pero la sanción al asturiano brindó una oportunidad que el delantero almeriense ha aprovechado con dos goles y un impacto en el juego del equipo, que redondea a un Dépor ofensivo, por momentos partido, al que le gusta transitar y en el que el ex de Osasuna Promesas sirve para jugar directo, para fijar y hundir defensas y para golear.

Las dos acciones que abrieron el marcador ante la SD Logroñés y la SD Tarazona, los dos partidos en los que ha disfrutado de la titularidad tras la lesión, son calcadas. Carrera de un extremo puro como David Mella y pase al área que el andaluz gana en el primer palo para rematar a puerta. El ABC del jugador de banda y del delantero puro. La única diferencia entre una jugada y otra es que en una marcó Lucas y en la otra el propio Barbero. El coruñés se aprovechó del rechace de una pelota que fue al palo, pero el impacto del 9 fue el mismo. Desequilibrio, buenos movimientos y gol. La sociedad con Mella ya está activada.

Son ellos dos, precisamente, las dos últimas piezas de la apuesta de Idiakez para volver al punto de partida de Lugo. Estuvo meses jugando con tres por dentro y con Lucas como ariete, pero no fue capaz de que el equipo se engrasase. La vuelta de Yeremay fue la primera piedra y la segunda e importante fue sentar a Salva Sevilla, encomendarse al pivote Villares-José Ángel y jugar un 4-4-2 con Mella en la banda derecha. Ahí quedó perfilado el equipo. Cayó Davo y llegó Barbero, la tercera piedra que edifica al nuevo Dépor perfeccionado.

Todo este entramado ha liberado y ensalzado a Lucas, quien sirvió un gol a Barbero a Logroño. Su otra sociedad, la que amenaza con dar más réditos y alegrías. El coruñés, ante todo, hace jugar, pero está libre y tiene metros para hacer más tantos que nunca. Negocio redondo.